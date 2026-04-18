"Таке було лише двічі в житті": Михайличенко розповів про день, коли не стало Лобановського
- Михайличенко згадує смерть Лобановського як переломний момент у своєму житті, коли футбол відійшов на другий план.
- Він тренував Динамо двічі, вигравши два чемпіонства і Кубок України, але зараз на пенсії і цікавиться іншим видом спорту.
Олексій Михайличенко свого часу змушений був приміряти на себе роль наступника великого Валерія Лобановського на посаді головного тренера Динамо. Колишній футболіст згадує, що смерть Метра стала переломним моментом у його житті.
Лобановський помер 13 травня 2002 року після того, як йому стало погано на матчі у Запоріжжі. Михайличенко, який сидів на тренерській лаві поряд з коучем, пригадав ті події в інтерв'ю ютуб-проєкту Дениса Бойка.
Дивіться також "Часто ходимо, почав розбиратися": Олексій Михайличенко на пенсії змінив вид спорту
Що Михайличенко розповів про смерть Лобановського?
Михайличенко зізнався, що в момент, коли Лобановському стало погано під час поєдинку Динамо з Металургом, у його оточення була віра, що все буде гаразд, і тренеру вдасться подолати проблеми зі здоров'ям.
Коли його не стало, футбол відійшов на другий план. У мене таке в житті було два рази. Перший раз з Лобановським, другий раз я був у Лондоні, дивився якогось гравця. Мені Шовковський зранку подзвонив і питає: а що, правда не стало Андрія Баля? Я поїхав на гру, а я не можу дивитися футбол. Я встав після першого тайму, сказав: нічого не хочу знати. Просто пішов зі стадіону. Є щось важливіше в житті. Футбол – це хороша професія. Але вона не коштує життя і зруйнованих родин,
– відверто розповів Михайличенко.
Колишній гравець і тренер додав, що коли країна втрачала видатних діячів, особисто він переживав втрату друзів. Михайличенко наголосив, що Динамо для нього це не просто клуб, а Батьківщина, і він пишається "динамівським серцем" – як би не сміялися з цих слів деякі критики.
Як Михайличенко тренував Динамо?
- За даними Transfermarkt, Михайличенко очолив київський клуб вперше 10 травня 2002 року, пропрацювавши трохи більше двох років. За цей час виграв з командою два чемпіонства і Кубок України.
- Вдруге працював наставником киян у сезоні 2019/2020, здобув Кубок України, але був звільнений без особистої розмови з президентом Ігорем Суркісом, просто електронною поштою.
- Окрім тренерської посади, Михайличенко багато років був у Динамо спортивним директором, але зараз перебуває на пенсії і почав цікавитися іншим видом спорту.