Внаслідок ракетного удару Росії загинув 16-річний самбіст Олексій Петренко
- 2 червня Росія здійснила обстріл Житомирщини, внаслідок якого загинув 16-річний самбіст Олексій Петренко.
- Олексій був перспективним спортсменом, кандидат у Майстри спорту України, і загинув у селищі Березня.
- Національна федерація самбо України висловила співчуття родині та засудила злочини російських військових.
У середу, 2 червня, Росія в черговий раз здійснила масований обстріл території України. Внаслідок атаки постраждала Житомирщина.
Внаслідок ракетної атаки по Житомирщині загинув 16-річний Олексій Петренко. Хлопець був самбістом, пише 24 Канал з посиланням на Національну федерація самбо України.
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У Федерації повідомили, що 2 червня внаслідок ворожого обстрілу в селищі Березня Житомирської області загинув спортсмен-самбіст Олексій Петренко.
Олексій був кандидат у Майстри спорту України, вихованець відділення боротьби самбо ДЮСШ Житомирської міськради, призер обласних та всеукраїнських змагань. Олексій займався самбо з 2018 року і був дуже перспективним спортсменом.
Олексію було лише 16 років. Ми щиро співчуваємо матері Олексія, його рідним і близьким. Вічна пам'ять і Царство небесне! Ніколи не пробачимо російським вбивцям їх злочини!
– написали у Національній федерації самбо України.
24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким Олексія Петренка.