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Sport News 24 Інші види спорту Внаслідок ракетного удару Росії загинув 16-річний самбіст Олексій Петренко
5 липня, 15:35
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Внаслідок ракетного удару Росії загинув 16-річний самбіст Олексій Петренко

Валерія Фургалець
Основні тези
  • 2 червня Росія здійснила обстріл Житомирщини, внаслідок якого загинув 16-річний самбіст Олексій Петренко.
  • Олексій був перспективним спортсменом, кандидат у Майстри спорту України, і загинув у селищі Березня.
  • Національна федерація самбо України висловила співчуття родині та засудила злочини російських військових.

У середу, 2 червня, Росія в черговий раз здійснила масований обстріл території України. Внаслідок атаки постраждала Житомирщина.

Внаслідок ракетної атаки по Житомирщині загинув 16-річний Олексій Петренко. Хлопець був самбістом, пише 24 Канал з посиланням на Національну федерація самбо України.

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У Федерації повідомили, що 2 червня внаслідок ворожого обстрілу в селищі Березня Житомирської області загинув спортсмен-самбіст Олексій Петренко.

Олексій був кандидат у Майстри спорту України, вихованець відділення боротьби самбо ДЮСШ Житомирської міськради, призер обласних та всеукраїнських змагань. Олексій займався самбо з 2018 року і був дуже перспективним спортсменом.

Олексію було лише 16 років. Ми щиро співчуваємо матері Олексія, його рідним і близьким. Вічна пам'ять і Царство небесне! Ніколи не пробачимо російським вбивцям їх злочини! 
– написали у Національній федерації самбо України.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким Олексія Петренка. 