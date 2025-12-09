Вимушено покинула танці та бачить себе тренеркою: якою була Харлан у дитинстві

Ольга Харлан – одна із найтитулованіших атлеток в історії українського спорту. За свою кар'єру фехтувальниця завоювала аж шість олімпійських нагород. Це така величезна кількість, про яку тисячі спортсменів можуть лише мріяти.

24 Канал розповідає про шлях Ольги, яка перетворилась із маленької дівчинки із Миколаєва в одну із найтоповіших фехтувальниць планети. Мало хто знав, але Ольга Харлан почала свій шлях у фехтуванні 10 вересня 2000 року.

Цікаво побачити Могла стати художницею, якби не сестра: як у дитинстві виглядала Ярослава Магучіх

Чим у дитинстві займалась Харлан?

Понад 25 років вже триває фехтувальний шлях Харлан. Ольга вперше прийшла на цю спортивну секцію у віці 9 років. До цього 3 роки нинішня олімпійська чемпіонка займалась танцями, де вона гарно себе проявляла.



Харлан займалась танцями у дитинстві / Фото з інстаграму Ольги

Харлан в інтерв'ю Аліні Доротюк розповідала, що бабуся та тітка шили їй сукні. Натомість батьки купували лише декілька камінців, бо усе це було дуже дорого: поїздки, індивідуальні заняття коштували 100 доларів. Старша сестра Ольги також покинула танці.

Чому Харлан не продовжила займатись танцями?

Але через великі кошти, які потрібні були на танцювальні заняття, батьки вирішили віддати Ольгу на фехтування.

Цікаво. Харлан повернулась до танців у дорослому віці, ставши учасницею шоу "Танці з зірками".

У своєму інстаграмі Харлан зізнавалась, що тоді у зовсім юному віці не могла навіть уявити, що на неї чекає далі. Однак вона мріяла та дуже багато працювала.

Я просто хочу подякувати фехтуванню, за те що, зʼявилося у мене в житті. За те, що привело в моє життя друзів, знайомства і кохання. За те, що навчило мене боротися і поза доріжкою також. Подякувати за кожного тренера, з якими мені довелося працювати і досягати неймовірних висот. Подякувати за відчуття сили, радості, гордості… та й за складні моменти також вдячна, без них все це було б нецікавим,

– написала Ольга.

Перші кроки Харлан у фехтуванні / Фото з інстаграму Ольги

Займалась У дитячій школі фехтування, закінчивши Миколаївське вище училище фізичної культури.

Спортивна кар'єра майбутньої зірки фехтування розвивалась зі швидкістю світла. У 13-річному віці Ольга перемогла тодішню лідерку збірної України Дарію Недашковську, потрапивши після неї у національну команду. Вже у 14-ть Харлан дебютувала на дорослому чемпіонаті, а у 15-ть – виграла індивідуальну медаль чемпіонату Європи ("срібло").

Вже тоді Ольгу порівняли із "вовченям", яка фехтує до останнього уколу та вириває очки зубами.

Як Харлан вперше стала олімпійською чемпіонкою?

На Олімпіаді-2008 Харлан брала участь в індивідуальних та командних змаганнях. На жаль, уродженці Миколаєва не вдалось здобути індивідуальну медаль, поступившись вже у поєдинку за вихід у чвертьфінал.

Ольга ще мала один шанс на здобуття олімпійської медалі у командних змаганнях. У чвертьфіналі українська збірна зустрічалась із потужними суперницями з Росії. Однак українкам вдалось впевнено пробитись у наступний раунд 45:34.

В 1/2 фіналу українські шаблістки вирвали перемогу 45:39 в одних із головних фавориток Олімпіади-2008 американок. У фіналі збірна України лише в один укол вирвала звитягу у суперниць із Китаю 45:44. Цікаво, що саме Харлан принесла Україні цей переможний укол. Загалом Ольга під час фінальної сутички здобула 22 очки з 45 командних.

Після чого у Лондоні-2012 Харлан додала до свого командного "золота" ще й "бронзу". Це була перша індивідуальна нагорода Олімпійських ігор у столиці Великої Британії. У Ріо-2016 Ольга стала авторкою одразу двох медалей – командного "срібла" та індивідуальної "бронзи". У 2024 році фехтувальниця із Миколаєва додала у свою скарбничку ще дві нагороди – командне "золото" та індивідуальну "бронзу".

Відео золотого фіналу Олімпіади-2024 із командної шаблі

Зверніть увагу! Ольга Харлан стала абсолютною рекордсменкою України в історії Олімпійських ігор (шість медалей).

Які головні досягнення Харлан?

За її спиною 15 нагород чемпіонату світу та 20 медалей Євро із фехтування.

Чемпіонка Європейських ігор-2015 та Універсіади (2011, 2013).

П'ять разів тріумфувала у загальному заліку Кубка світу (2013, 2014, 2018, 2019 та 2020).

Багаторазова найкраща спортсменка місяця та року в Україні.

Здобула шість нагород Олімпійських ігор – "золото" (2008, 2024), "срібло" (2016) та "бронзи" (2012, 2016 та 2024).

Чи виступатиме Харлан на Олімпіаді-2028?

Харлан розповіла, чи планує виступати на наступних Олімпійських іграх. Ольга наголосила на своєму віці.

"У Лос-Анджелесі мені буде майже 38. Але все ж таки оця циферка – 5 Олімпіад – це вже багато. А потім думаю: але я рано почала, мені було майже 18", – говорила Харлан в інтерв'ю ТСН.

Цікаво, що в інтерв'ю АкТИвні титулована фехтувальниця зізналась, що у майбутньому бачить себе тренеркою.

"Відверто кажучи, так, бачу себе тренером. Я буду така, можна сказати, сувора та вимагатиму від тебе майже все, як я робила це від себе. Але мені потрібно розуміти, що не всі такі, як я. Можу сказати, що не 100% я буду класним тренером, тому що не всі класні спортсмени стають класними тренерами", – запевнила Ольга.

Відзначимо, що українська фехтувальниця шокувала ймовірним виключенням фехтування із програми Олімпійських ігор.