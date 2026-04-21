Історія олімпійської переможниці оживає в кіно: що відомо про фільм про Харлан

Історія української спортсменки, олімпійської чемпіонки та легенди світового фехтування Ольги Харлан, стане основою фільму на великих екранах. Фільм у жанрі байопіку та спортивної драми покаже, що її історія – це не лише про медалі та перемоги.

Створення фільму здійснюють UnitedContentHUB і Starlight Media за підтримки Національного олімпійського комітету України. 24 Канал розповість, що вже відомо про цей проєкт.

Що відомо про фільм про Ольгу Харлан?

Харлан поділилася планами створення фільму, який розкриватиме не лише її спортивні досягнення, а й особисті випробування та моменти, що змінюють життя.

За її словами, мета фільму – передати історію максимально чесно, без прикрас, але з вірою в те, що правдиві історії можуть надихати.

Я очікую, що наш фільм стане не просто переказом фактів, а живою емоцією, щоб кожен, хто його побачить, відчув енергію, яку я не раз знаходила в критичні моменти, і зрозумів, що ми всі здатні пройти через багато, якщо не здаємося,

– додала спортсменка.

Над сценарієм працює Марія Ткачук у співпраці з голлівудським колегою Стівом Капланом. Творці фільму переконані, що стрічка знайде відгук у широкої аудиторії не лише в Україні, а й за її межами.

Особливу увагу вони приділяють темі гібридної російської агресії та шляхам її протидії.

Наша Оля – приклад того, як внутрішня стійкість і принциповість можуть стати зброєю не менш потужною, ніж шабля. Для мене, як для її тренера, це велика гордість – бачити, як її шлях виходить за межі спортивного залу і стає символом боротьби за гідність, правду і країну,

– сказав Вадим Гутцайт.

Наразі не розкривають ані назву фільму, ані акторський склад. Зокрема, поки що невідомо, хто виконає роль Ольги Харлан.

Прем'єра стрічки в національному прокаті запланована на початок 2027 року.

