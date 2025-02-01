Вранці 1 лютого Росія здійснила ракетний удар по місту Полтава. Внаслідок атаки загинуло 4 людини, ще 13 отримали поранення.
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Харлан показала наслідки удару
У своїх соцмережах фехтувальниця показала наслідки ранкового удару на Полтаву та залишила повідомлення англійською мовою для іноземної аудиторії, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Ольги Харлан.
Це Полтава. Цього ранку,
– написала спортсменка.
Наслідки удару по Полтаві / Фото зі сторіс Харлан
Відзначимо, що Ольга Харлан активно підтримує Україну, зокрема показує світу наслідки повномасштабного вторгнення Росії. Також фехтувальниця на одному з турнірів відмовилася потиснути руку росіянці.