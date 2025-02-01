Утром 1 февраля Россия осуществила ракетный удар по городу Полтава. В результате атаки погибли 4 человека, еще 13 получили ранения.

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Харлан показала последствия удара

В своих соцсетях фехтовальщица показала последствия утреннего удара на Полтаву и оставила сообщение на английском языке для иностранной аудитории, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Ольги Харлан.

Это Полтава. Этим утром,

– написала спортсменка.



Последствия удара по Полтаве / Фото из сторис Харлан

Отметим, что Ольга Харлан активно поддерживает Украину, в частности показывает миру последствия полномасштабного вторжения России. Также фехтовальщица на одном из турниров отказалась пожать руку россиянке.