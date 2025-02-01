Харлан показала наслідки ракетного удару по Полтаві: моторошне фото
- Ольга Харлан показала наслідки ракетного удару по Полтаві, який відбувся 1 лютого, в результаті якого загинуло 4 людини та 13 отримали поранення.
- Харлан активно підтримує Україну та демонструє світу наслідки російського вторгнення, зокрема показує фото на своїх соцмережах.
Українська фехтувальниця Ольга Харлан показала аудиторії наслідки ударів по Полтаві. Зокрема спортсменка написала текст для ноземної аудиторії.
Вранці 1 лютого Росія здійснила ракетний удар по місту Полтава. Внаслідок атаки загинуло 4 людини, ще 13 отримали поранення.
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Харлан показала наслідки удару
У своїх соцмережах фехтувальниця показала наслідки ранкового удару на Полтаву та залишила повідомлення англійською мовою для іноземної аудиторії, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Ольги Харлан.
Це Полтава. Цього ранку,
– написала спортсменка.
Наслідки удару по Полтаві / Фото зі сторіс Харлан
Відзначимо, що Ольга Харлан активно підтримує Україну, зокрема показує світу наслідки повномасштабного вторгнення Росії. Також фехтувальниця на одному з турнірів відмовилася потиснути руку росіянці.