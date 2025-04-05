Харлан опублікувала милі кадри з коханим на відпочинку в Італії
- Ольга Харлан поділилася фотографіями з відпочинку в Італії зі своїм коханим Джіджі Самеле, відвідавши італійські гори біля озера Браєс.
- Харлан та Самеле здобули бронзові медалі на Олімпійських Іграх 2024 року.
Ольга Харлан потішила шанувальників новими світлинами. Цього разу пару на фотосесії фехтувальниці склав її коханий Джіджі Самеле.
Харлан відправилась на відпочинок, чим поділилась зі своїми фанами. Ольга на власній сторінці в інстаграм опублікувала світлини з Італії, повідомляє 24 канал.
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Харлан в Італії
Ольга Харлан поділилась світлинами разом зі своїм коханим Джіджі Самеле. Пара завітала до засніжених італійських гір поблизу озера Браєс.
Харлан та Самеле попозували у фехтувальній стійці. На інших фотографія Ольга в обіймах з коханим милувалися чарівними краєвидами.
Ольга Харлан та Джіджі Самеле / Фото з інстаграму фехтувальниці
Нагадаємо, що Ольга Харлан та Джіджі Самеле на Олімпійських Іграх 2024 року у Парижі здобули бронзові медалі. Українка також виборола "золото" у командних змаганнях.