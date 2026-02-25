"Закону немає": Саладуха пояснила, чи позбавлять Бубку звання Героя України
- Ольга Саладуха вважає, що статус "Герой України" варто переглянути, оскільки він має належати тим, хто захищає державу.
- Позбавити Сергія Бубку звання Героя України можливо через рішення Президента, РНБО або суду, але законодавчі зміни поки не оформлені.
Народна депутатка України, колишня легкоатлетка Ольга Саладуха розповіла про своє ставлення до того, що зрадник нашої держави Сергій Бубка продовжує володіти почесним званням Героя України.
За словами Саладухи, запит у суспільства і спортивної спільноти на позбавлення привілеїв Бубки та інших діячів без чіткої громадянської позиції є зрозумілим. Але правові механізми залишаються складними, зазначила народна обраниця у коментарі 24 Каналу.
Що думає Саладуха про позбавлення Бубки звання Героя?
Народна депутатка, яка працює в комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту, визнає, що колись отримання нагород і титулів такими людьми як Сергій Бубка і Яна Клочкова здавалося закономірним.
Своїми спортивними здобутками в той час вони таке звання заслужили. В тих реаліях, в яких тоді була країна. Тепер, вважаю, в цілому треба переглянути статус "Герой України". Насамперед він має стосуватися тих, хто захищає державу, ризикує заради неї життям,
– зазначила чемпіонка світу з легкої атлетики.
Чи можливо позбавити Сергій Бубку звання Героя України?
На запитання щодо ролі парламенту у перегляді привілеїв Бубки та інших спортсменів-зрадників Саладуха пояснила, що рішення мають ухвалювати компетентні органи.
Наразі відібрати звання Героя можуть Президент, Рада нацбезпеки і оборони за допомогою санкцій або ж суд.
Як говорить Ольга Саладуха, Верховна Рада ж має чимало системних питань щодо спорту, які потребують голосування – зокрема щодо санкційного пакету проти росіян, які здійснюють так звані "спортивні анексії".
У парламенті є зареєстровані законопроєкти про позбавлення звання Героя України за колабораціонізм і державну зраду. Але оформити це у закон поки не вийшло.
Чому суспільство вимагає позбавити Сергія Бубку звання Героя?
- Після початку повномасштабного вторгнення росіян тодішній президент НОК Сергій Бубка публічно так і не засудив російську агресію.
- Журналісти-розслідувачі звинуватили Бубку у веденні бізнесу з ворогом.
- Під час скандалу з дискваліфікацією Владислава Гераскевича на Олімпійських іграх Бубка ніяк не скористався членством у МОК для того, щоб відстояти інтереси України, після чого адвокат Гераскевича назвав звання Героя України у Бубки "історичною помилкою".