"Була закохана": зірка українського шоубізу зробила відверте зізнання про Кличка
- Ольга Цибульська зізналася, що була закохана у Володимира Кличка і навіть співала йому пісню після його перемоги над Девідом Хеєм у 2011 році.
- Володимир Кличко мав кілька романтичних стосунків, зокрема, з моделлю Олександрою Авізовою, гімнасткою Магдаленою Бржеською та акторкою Гейден Панеттьєрі, з якою у нього є дочка Кая-Євдокія.
Відома українська співачка Ольга Цибульська поділилась зі своїми фанатами одним зі своїх любовних секретиків. Цибульська розповіла, що була закохана у легенду боксу.
У своєму профілі в інстаграмі Ольга Цибульська запитала у підписників, чи були вони колись закохані у людину з телевізора. Водночас українська виконавиця зізналась, хто був її коханням, інформує 24 Канал.
Цікаво дізнатись В Україні чи Німеччині: де зараз живе Володимир Кличко
Як Цибульська була закохана у Кличка?
Цибульська розповіла, що свого часу її серце вкрав Володимир Кличко. Співачка виклала спільні фото, на одному з яких навіть отримала поцілунок від Володимира.
Я – у Володимира Кличка. І навіть пісню йому співала. Ці фото перенесли мене у той самий вечір, коли він переміг Девіда Хея й став об’єднаним чемпіоном світу. Тоді я вела "Підйом" на Новому каналі, дивилась бокс із дитинства й – чесно – була трохи закохана у Кличка,
– написала Цибульська.
Зірка шоубізнесу розповіла, що переглядала поєдинок проти Хея у бокс-барі на Майдані, адже хотіла відчути справжні фанатські емоції. Після перемоги Володимира над Девідом співачка не спала через незабутні емоції.
На емоціях Цибульська написала пісню та відправила повідомлення посеред ночі продюсерці.
"Хочу заспівати це Кличку. Давай зробимо?". І вже за кілька днів у "Арені" я стояла перед Чемпіоном і вітала з перемогою. 2011 рік. Київ. Щемливі спогади,
– ностальгічно пригадала співачка.
Ольга Цибульська одружена та виховує у щасливому шлюбі сина Нестора.
Що відомо про особисте життя Володимира Кличка?
- Володимир Кличко – один із найбільших серцеїдів не лише в українському спорті. Немала кількість жінок досі закохані у легенду боксу навіть після його закінчення спортивної кар'єри.
- У своєму житті Кличко-молодший мав одразу декілька жінок. Його першою та найбільш таємничою дружиною була модель Олександра Авізова. Їх шлюб тривав лише 1,5 року. Володимир довго не сумував та був помічений на публіці з німецькою гімнасткою Магдаленою Бржеською. Однак їх відносити не переросли у сім'ю.
- Також у колишнього чемпіона був роман із українською моделлю Діаною Ковальчук, яка проявила себе на подіумі у США. Шляхи Кличка свого часу перетнулись із німецькою співачкою, акторкою та телеведучою Івон Каттерфельд.
- У житті боксера були ще інші жінки, але дитина у нього народилась лише від зіркової американської акторки Гейден Панеттьєрі. У 2013-му пара таки узаконила свої стосунки, які були неодноразово переривались. А вже у 2014-му Володимир та Гейден вперше стали батьками. У них народилась донечка Кая. Пізніше дівчинці змінили ім'я на Кая-Євдокія на честь бабусі Кличка.
- Народження доньки ввігнало Панеттьєрі у депресію. Вона зруйнувала свою кар'єру та сім'ю через зловживання алкоголем та наркотичними речовинами.