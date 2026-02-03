Скільки заплатять українським спортсменам за медалі на Олімпіаді-2026

У п'ятницю, 6 лютого, в Італії розпочнуться XXV зимові Олімпійські ігри. Змагання прийматимуть Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Майже три тисячі спортсменів будуть боротись за 116 комплектів медалей. 24 Канал розповідає, скільки зароблять українські атлети на змаганнях, якщо опиняться на п'єдесталі.

Яку суму отримають українці від держави за медалі на ОІ-2026?

Цю інформацію публічно озвучив президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт. В інтерв'ю Sport-express він заявив, що за перемогу на Олімпіаді держава заплатить таку ж суму, як і на літніх Іграх-2024.

Натомість за друге та третє місця виплати будуть відрізнятися. За ці результати спортсмени отримають менше грошей.

За золоту медаль преміальні будуть такими ж, як і для олімпійців на літніх Іграх у Парижі – 125 тисяч доларів. Однак суми за "срібло" та "бронзу" будуть іншими: 80 тисяч доларів за срібну медаль і 55 тисяч доларів – за бронзову,

– розповів функціонер.

Зазначимо, що на Олімпіаді-2024 за друге місце українцям виплачували 100 тисяч доларів. Ті ж, хто посідав треті позиції – 80 тисяч доларів.

Цікаво. Найбільше за "золото" на ОІ-2026 готові заплатити в Гонконгу та Сінгапурі. Там спортсменам за перемогу обіцяють виписати чек на 770 та 737 тисяч доларів відповідно.

Також зауважимо, що призові передбачені й для тренерів олімпійських призерів. Їм держава заплатить 50% від суми їх спортсмена, який здобуде медаль.

Що відомо про участь України на ОІ-2026?