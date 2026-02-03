Почти три тысячи спортсменов будут бороться за 116 комплектов медалей. 24 Канал рассказывает, сколько заработают украинские атлеты на соревнованиях, если окажутся на пьедестале.

Какую сумму получат украинцы от государства за медали на ОИ-2026?

Эту информацию публично озвучил президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт. В интервью Sport-express он заявил, что за победу на Олимпиаде государство заплатит такую же сумму, как и на летних Играх-2024.

При этом за второе и третье места выплаты будут отличаться. За эти результаты спортсмены получат меньше денег.

За золотую медаль премиальные будут такими же, как и для олимпийцев на летних Играх в Париже – 125 тысяч долларов. Однако суммы за "серебро" и "бронзу" будут другими: 80 тысяч долларов за серебряную медаль и 55 тысяч долларов – за бронзовую,

– рассказал функционер.

Отметим, что на Олимпиаде-2024 за второе место украинцам выплачивали 100 тысяч долларов. Те же, кто занимал третьи позиции – 80 тысяч долларов.

Интересно. Больше всего за "золото" на ОИ-2026 готовы заплатить в Гонконге и Сингапуре. Там спортсменам за победу обещают выписать чек на 770 и 737 тысяч долларов соответственно.

Также заметим, что призовые предусмотрены и для тренеров олимпийских призеров. Им государство заплатит 50% от суммы их спортсмена, который завоюет медаль.

Что известно об участии Украины на ОИ-2026?