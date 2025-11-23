Яремчук відзначився дебютною результативною дією в чемпіонаті Греції-2025/2026

У суботу, 22 листопада, відбулися матчі 11 туру грецької Суперліги з футболу. В одному з них Олімпіакос вдома приймав Атромітос.

У цьому поєдинку взяв участь форвард збірної України Роман Яремчук. Він вийшов на заміну в середині другого тайму, інформує 24 Канал.

Як зіграв Яремчук?

Уродженець Львова з'явився на полі на 67-й хвилині за рахунку 1:0. Він замінив автора гола Аюба Ель-Каабі.

Яремчук допоміг своїй команді розвинути успіх та здобути впевнену перемогу 3:0. Він взяв участь у третьому голі.

На останній хвилині основного часу він оформив асист. Українець лівою ногою віддав пас на Мехді Таремі, який прибрав воротаря та встановив остаточний результат матчу.

Яремчук відав асист у матчі проти Атромітоса: дивіться відео

Зазначимо, що за проведений час на полі український форвард також виграв дві верхові дуелі та виконав п’ять точних пасів із шести. Він отримав оцінку 7,1 від статистичного порталу SofaScore.

До слова. Завдяки перемозі Олімпіакос закріпився на першому місці в турнірній таблиці чемпіонату Греції. Команда Яремчука на п'ять очок відірвалася від ПАОК, який має матч у запасі.

Зазначимо, що до цього Роман брав участь у двох матчах збірної України у відборі на ЧС-2026. Він допоміг "синьо-жовтим" пробитися у плей-оф і напередодні аналітики оцінили шанси команди Реброва пробитися на світову першість.

Як виступає Яремчук у сезоні-2025/2026?