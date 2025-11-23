Яремчук отметился дебютным результативным действием в чемпионате Греции-2025/2026
- Роман Яремчук отметился дебютным результативным действием в чемпионате Греции, оформив ассист в матче Олимпиакоса против Атромитоса.
- Олимпиакос одержал победу 3:0 и закрепился на первом месте в турнирной таблице, опережая ПАОК на пять очков.
В субботу, 22 ноября, состоялись матчи 11 тура греческой Суперлиги по футболу. В одном из них Олимпиакос дома принимал Атромитос.
В этом поединке принял участие форвард сборной Украины Роман Яремчук. Он вышел на замену в середине второго тайма, информирует 24 Канал.
Как сыграл Яремчук?
Уроженец Львова появился на поле на 67-й минуте при счете 1:0. Он заменил автора гола Аюба Эль-Кааби.
Яремчук помог своей команде развить успех и одержать уверенную победу 3:0. Он принял участие в третьем голе.
На последней минуте основного времени он оформил ассист. Украинец левой ногой отдал пас на Мехди Тареми, который убрал вратаря и установил окончательный результат матча.
Яремчук ведал ассист в матче против Атромитоса: смотрите видео
Отметим, что за проведенное время на поле украинский форвард также выиграл две верховые дуэли и выполнил пять точных пасов из шести. Он получил оценку 7,1 от статистического портала SofaScore.
К слову. Благодаря победе Олимпиакос закрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Греции. Команда Яремчука на пять очков оторвалась от ПАОК, который имеет матч в запасе.
Отметим, что до этого Роман участвовал в двух матчах сборной Украины в отборе на ЧМ-2026. Он помог "сине-желтым" пробиться в плей-офф и накануне аналитики оценили шансы команды Реброва пробиться на мировое первенство.
Как выступает Яремчук в сезоне-2025/2026?
Украинец из-за повреждения пропустил значительную часть кампании.
Этот ассист стал для него первым результативным действием в чемпионате Греции в сезоне.
В целом матч против Атромитоса был лишь шестым для Яремчука на клубном уровне. До этого он отметился двумя голами в национальном Кубке (данные Transfermarkt).
Следующий поединок Олимпиакос проведет 26 ноября. Греки в Лиге чемпионов дома будут принимать мадридский Реал.