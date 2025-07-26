Зірка збірної України відзначився двома результативними діями в матчі з англійським клубом
- Роман Яремчук відзначився голом і асистом у товариському матчі Олімпіакоса проти Норвіча, який завершився перемогою греків з рахунком 3:0.
- Яремчук забив у двох поспіль контрольних поєдинках, раніше відзначившись у грі проти Бреди.
Європейські клуби продовжують свою підготовку до сезону-2025/2026, граючи низку спарингів. Напередодні черговий товариський поєдинок провів й Олімпіакос.
У п'ятницю, 25 липня, команда Романа Яремчука зустрічалася з англійським Норвічем. Грецький гранд здобув розгромну перемогу з рахунком 3:0, повідомляє 24 Канал.
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Як Яремчук зіграв проти Норвіча?
Український форвард вийшов у стартовому складі "червоно-білих" на цю гру. Він провів на полі весь поєдинок та відзначився двома результативними діями.
Спочатку Роман Яремчук асистував після прострілу з лівого флангу. Він віддав передачу турецькому хавбеку Юсуфу Язиджи, який відкрив рахунок у зустрічі на 32-й хвилині.
А на початку другого тайму нападник збірної України вже сам забив гол. Він подвоїв перевагу Олімпіакоса ударом з меж штрафного майданчика, замкнувши навіс від португальця Коштіньї.
Гол + асист Яремчука у відеоогляді матчу Олімпіакос – Норвіч
До слова. Роман Яремчук забив гол у другому поспіль товариському поєдинку. У стартовій грі міжсезоння для Олімпіакоса він відзначився взяттям воріт проти нідерландської Бреди (3:2).
Нагадаємо, що напередодні Микола Кухаревич дебютував за Слован. Він відзначився голом у кваліфікації Ліги чемпіонів у першій же грі за новий клуб .