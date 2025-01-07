Зірка МанЮнайтед може перейти в клуб, де грає український футболіст

Зимове трансферне вікно триває, а клуби працюють над пошуком підсилення складу на другу половину сезону. Олімпіакос зацікавився гравцем Манчестер Юнайтед.

Клуб, де грає Роман Яремчук, планує підписати Антоні. Грецький колектив працює над тим, щоб бразильський вінгер приєднався у команду цієї зими, повідомляє 24 канал з посиланням Флоріана Плеттенберга.

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Які шанси в Антоні опинитись у Греції

Наразі тривають перемовини між клубами щодо переходу Антоні. Обидві сторони намагаються укласти взаємовигідну угоду.

Бразильцю також було повідомлено про наміри Олімпіакоса взяти в гравця в оренду. Грецький клуб не залишає надію підписати зіркового гравця Манчестер Юнайтед.

До слова. Антоні приєднався до Манчестер Юнайтед у 2022 році за 95 мільйонів євро. Бразилець не зміг виправдати очікування керівництва та фанатів клубу.

У поточному сезоні Антоні зіграв у 12 матчах за Манчестер Юнайтед. Бразильський вінгер має у своєму активі лише один забитий м'яч.

Перехід в Олімпіакос може допомогти Антоні відновити кар'єру. Адже у грецькому клубі він буде отримувати більше ігрової практики та зможе повернути фізичну форму.