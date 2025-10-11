У лютому 2026 року в Італії відбудуться зимові Олімпійські ігри. Організатори змагань закликами встановити олімпійське перемир'я в країнах, де триває війна.

Речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував ініціативу італійських колег під час брифінгу. Наша держава підтримує заклик МЗС Італії до встановлення миру, пише 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Чи підтримує Україна встановлення олімпійського перемир'я?

У МЗС України зауважили, що Росія неодноразово використовувала олімпійське перемир'я для початку військової агресії. Тож ключ від миру, перш за все, лежить у Кремлі.

Ми підтримуємо такий заклик. Але слід нагадати, що Росія розпочинала низку воєн під час олімпійського перемир'я. Росія почала вторгнення в Грузію під час Олімпійського перемир'я. Росія починала вторгнення в Україну під час Олімпійського перемир'я,

– зауважив речник МЗС.

Україна готово до мирних перемовин навіть не очікуючи початку Олімпійських ігор. Тому заява Міністерства закордонних справ Італії перш за все стосується Росії.

"Якщо Росії для цього потрібно "олімпійське перемир'я", то нехай буде олімпійське. Але ми, в принципі, наполягаємо на тому, щоб це сталося раніше Олімпіади. Я думаю, що заява італійського міністра, вона спрямована на те, щоб теж стимулювати Росію до мирного процесу, до якоїсь значущої дипломатії, до реальних кроків до миру", – повідомив Георгій Тихий.

Що відомо про олімпійське перемир'я?

Зимові Олімпійські ігри-2026 пройдуть в італійських Мілані та Кортіні-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого. У змаганнях візьмуть участь українські спортсмени.

7 жовтня 2025 року віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні зробив заяву стосовно олімпійського перемир'я. Він закликав зупинити усі воєнні дії у світі та пообіцяв внести відповідну пропозицію на засідання в ООН.

Зазначимо, що Росія розпочала першу гібридну агресію проти України одразу після завершення зимової Олімпіади в Сочі у 2014 році. Через десять років росіяни здійснили повномасштабне вторгнення в нашу країну. У цей час якраз завершилася зимова Олімпіада у Пекіні.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав МОК не допускати росіян до Олімпійських ігор.