Коли відбудуться зимові Олімпійські ігри-2026
- Зимові Олімпійські ігри-2026 пройдуть з 6 по 22 лютого у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.
- Церемонія відкриття відбудеться 6 лютого на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані, а церемонія закриття 22 лютого на "Арена-ді-Верона".
Уже зовсім скоро розпочнеться XXV в історії зимова Олімпіада. Фанати будуть стежити за престижними змаганнями, де на кону стоятиме 116 комплектів нагород.
Атлети змагатимуться у восьми видах спорту (16 дисциплін). Вже вчетверте Ігри будуть проводити в Італії, інформує 24 Канал.
Скільки триватимуть Олімпійські ігри?
Вперше одразу два міста офіційно спільно прийматимуть змагання. Столицями Олімпіади-2026 стануть Мілан і Кортіна-д'Ампеццо, а також вони відбудуться у Вальтелліні та Валь-ді-Ф'ємме.
Офіційно Ігри триватимуть з 6 по 22 лютого. Проте кваліфікація з керлінгу розпочнеться трішки раніше – 4 лютого.
Зокрема, у Мілані 6 лютого відбудеться церемонія відкриття. Її проведуть на футбольному стадіоні "Сан-Сіро".
Це буде остання подія, яку прийматиме легендарна арена. Після Білої Олімпіади цей стадіон, який був в експлуатації рівно 100 років, знесуть.
Церемонія ж закриття відбуватиметься 22 лютого у Вероні. Ігри закриватимуть в античному амфітеатрі "Арена-ді-Верона", який побудували в перші десятиліття нашої ери.
До слова. Минула зимова Олімпіада відбулася в Пекіні та тривала з 4 по 20 лютого 2022 року. Тоді в командному медальному заліку переможцем стала Норвегія, а в України була одна нагорода – "срібло" здобув Олександр Абраменко.
Що відомо про представництво України на ОІ-2026?
З нашої країни на Олімпіаду вирушать 103 людини, з яких 46 – спортсмени. Таку ж кількість атлетів "синьо-жовті" мали й на попередніх Іграх у Китаї.
Найбільше українців буде представлено в біатлоні та санному спорті (по десять), а також у фристайлі (дев'ять).
Разом зі спортсменами на Ігри вирушать 42 тренери, лікарі, масажисти, представники технічного персоналу та 15 членів штабу національної збірної.