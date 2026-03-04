558 годин спорту українською: MEGOGO забезпечив коментарі Олімпіади-2026 на Eurosport
- MEGOGO забезпечив 558 годин українського озвучення Олімпіади-2026 на Eurosport, залучивши 16 коментаторів та експертів.
- Олімпіада-2026 стала успішною для Норвегії, яка здобула 18 золотих медалей, тоді як Україна залишилася без нагород.
Після завершення Олімпійських ігор 2026 Медіасервіс MEGOGO підбив підсумки трансляцій на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 та Eurosport 4K, де була доступна українська аудіодоріжка, підготовлена власною командою сервісу у рамках партнерства з Warner Bros. Discovery.
Під час подій MEGOGO підготувала 558 годин українського озвучення за участі 16 коментаторів та експертів. Протягом 17 днів змагань трансляції на каналах Eurosport і Суспільного Мовлення переглянули користувачі з понад півмільйона пристроїв. Залученість також була високою: глядачі Eurosport у середньому дивилися 409 хвилин на одного користувача за час Зимових Олімпійських Ігор, повідомляє пресслужба MEGOGO.
Як прокоментували такі результати у MEGOGO?
Марія Панченко, директорка з контенту медіасервісу MEGOGO, зазначила, що цей кейс важливий не лише як велика спортивна подія, а й як підтвердження того, що українське мовлення на глобальному спортивному контенті має реальний і стійкий попит.
Глядачі дивляться трансляції довго і регулярно, а не "на хвилину".
Для MEGOGO це частина системної стратегії зі збільшення частки контенту українською мовою – не лише у спортивному мовленні, а й загалом в усій екосистемі сервісу.
Вона додала, що MEGOGO є лідером ринку за кількістю україномовного контенту на платформі, а кейс із Eurosport доводить, що компанія разом із партнерами продовжує шукати нові можливості для подальшого зростання цієї частки.
Результати трансляції Олімпіади-2026 на MEGOGO / Фото MEGOGO
У травні 2025 року, як повідомляє MEGOGO, українська мова стала 21-ю офіційною мовою трансляцій Eurosport. Події в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо можна було переглядати на лінійних каналах Eurosport через медіасервіс MEGOGO, а також на каналах Суспільного Мовлення.
Директор з розвитку продукта Єгор Яроцький поділився своєю оцінкою результатів.
Як пройшли Олімпійські ігри-2026?
Норвегія стала найуспішнішою командою Ігор, встановивши новий рекорд за кількістю золотих медалей на одних зимових Олімпіадах – 18 золотих, а також 41 медаль усього, повідомляє МОК.
У програмі Ігор світ побачив новий вид змагань – скі‑альпінізм, що значно розширило спектр зимових видів спорту.
Україна не здобула жодної медалі на Олімпіаді-2026 – це третій випадок в історії зимових Ігор, коли команда повертається без нагород (попередні такі випадки були у 2002 та 2010 роках).