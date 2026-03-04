558 годин спорту українською: MEGOGO забезпечив коментарі Олімпіади-2026 на Eurosport

Після завершення Олімпійських ігор 2026 Медіасервіс MEGOGO підбив підсумки трансляцій на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 та Eurosport 4K, де була доступна українська аудіодоріжка, підготовлена власною командою сервісу у рамках партнерства з Warner Bros. Discovery.

Під час подій MEGOGO підготувала 558 годин українського озвучення за участі 16 коментаторів та експертів. Протягом 17 днів змагань трансляції на каналах Eurosport і Суспільного Мовлення переглянули користувачі з понад півмільйона пристроїв. Залученість також була високою: глядачі Eurosport у середньому дивилися 409 хвилин на одного користувача за час Зимових Олімпійських Ігор, повідомляє пресслужба MEGOGO.

Як прокоментували такі результати у MEGOGO?

Марія Панченко, директорка з контенту медіасервісу MEGOGO, зазначила, що цей кейс важливий не лише як велика спортивна подія, а й як підтвердження того, що українське мовлення на глобальному спортивному контенті має реальний і стійкий попит.

Глядачі дивляться трансляції довго і регулярно, а не "на хвилину".

Для MEGOGO це частина системної стратегії зі збільшення частки контенту українською мовою – не лише у спортивному мовленні, а й загалом в усій екосистемі сервісу.

Вона додала, що MEGOGO є лідером ринку за кількістю україномовного контенту на платформі, а кейс із Eurosport доводить, що компанія разом із партнерами продовжує шукати нові можливості для подальшого зростання цієї частки.

Результати трансляції Олімпіади-2026 на MEGOGO / Фото MEGOGO

У травні 2025 року, як повідомляє MEGOGO, українська мова стала 21-ю офіційною мовою трансляцій Eurosport. Події в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо можна було переглядати на лінійних каналах Eurosport через медіасервіс MEGOGO, а також на каналах Суспільного Мовлення.

Директор з розвитку продукта Єгор Яроцький поділився своєю оцінкою результатів.

Як пройшли Олімпійські ігри-2026?