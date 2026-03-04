558 часов спорта на украинском: MEGOGO обеспечил комментарии Олимпиады-2026 на Eurosport
- MEGOGO обеспечил 558 часов украинской озвучки Олимпиады-2026 на Eurosport, привлекая 16 комментаторов и экспертов.
- Олимпиада-2026 стала успешной для Норвегии, которая получила 18 золотых медалей, тогда как Украина осталась без наград.
После завершения Олимпийских игр 2026 Медиасервис MEGOGO подвел итоги трансляций на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 и Eurosport 4K, где была доступна украинская аудиодорожка, подготовленная собственной командой сервиса в рамках партнерства с Warner Bros. Discovery.
Во время событий MEGOGO подготовила 558 часов украинской озвучки с участием 16 комментаторов и экспертов. В течение 17 дней соревнований трансляции на каналах Eurosport и Общественного Вещания посмотрели пользователи с более чем полумиллиона устройств. Вовлеченность также была высокой: зрители Eurosport в среднем смотрели 409 минут на одного пользователя за время Зимних Олимпийских Игр, сообщает пресс-служба MEGOGO.
Как прокомментировали такие результаты в MEGOGO?
Мария Панченко, директор по контенту медиасервиса MEGOGO, отметила, что этот кейс важен не только как большое спортивное событие, но и как подтверждение того, что украинское вещание на глобальном спортивном контенте имеет реальный и устойчивый спрос.
Зрители смотрят трансляции долго и регулярно, а не "на минуту".
Для MEGOGO это часть системной стратегии по увеличению доли контента на украинском языке – не только в спортивном вещании, но и в целом во всей экосистеме сервиса.
Она добавила, что MEGOGO является лидером рынка по количеству украиноязычного контента на платформе, а кейс с Eurosport доказывает, что компания вместе с партнерами продолжает искать новые возможности для дальнейшего роста этой доли.
Результаты трансляции Олимпиады-2026 на MEGOGO / Фото MEGOGO
В мае 2025 года, как сообщает MEGOGO, украинский язык стал 21-м официальным языком трансляций Eurosport. События в Милане и Кортина-д'Ампеццо можно было просматривать на линейных каналах Eurosport через медиасервис MEGOGO, а также на каналах Суспільне мовлення.
Директор по развитию продукта Егор Яроцкий поделился своей оценкой результатов.
Как прошли Олимпийские игры-2026?
Норвегия стала самой успешной командой Игр, установив новый рекорд по количеству золотых медалей на одних зимних Олимпиадах – 18 золотых, а также 41 медаль всего, сообщает МОК.
В программе Игр мир увидел новый вид соревнований – ски-альпинизм, что значительно расширило спектр зимних видов спорта.
Украина не получила ни одной медали на Олимпиаде-2026 – это третий случай в истории зимних Игр, когда команда возвращается без наград (предыдущие такие случаи были в 2002 и 2010 годах).