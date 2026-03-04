558 часов спорта на украинском: MEGOGO обеспечил комментарии Олимпиады-2026 на Eurosport

После завершения Олимпийских игр 2026 Медиасервис MEGOGO подвел итоги трансляций на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 и Eurosport 4K, где была доступна украинская аудиодорожка, подготовленная собственной командой сервиса в рамках партнерства с Warner Bros. Discovery.

Во время событий MEGOGO подготовила 558 часов украинской озвучки с участием 16 комментаторов и экспертов. В течение 17 дней соревнований трансляции на каналах Eurosport и Общественного Вещания посмотрели пользователи с более чем полумиллиона устройств. Вовлеченность также была высокой: зрители Eurosport в среднем смотрели 409 минут на одного пользователя за время Зимних Олимпийских Игр, сообщает пресс-служба MEGOGO.

Смотрите также Когда и где состоятся зимние Паралимпийские игры-2026

Как прокомментировали такие результаты в MEGOGO?

Мария Панченко, директор по контенту медиасервиса MEGOGO, отметила, что этот кейс важен не только как большое спортивное событие, но и как подтверждение того, что украинское вещание на глобальном спортивном контенте имеет реальный и устойчивый спрос.

Зрители смотрят трансляции долго и регулярно, а не "на минуту".

Для MEGOGO это часть системной стратегии по увеличению доли контента на украинском языке – не только в спортивном вещании, но и в целом во всей экосистеме сервиса.

Она добавила, что MEGOGO является лидером рынка по количеству украиноязычного контента на платформе, а кейс с Eurosport доказывает, что компания вместе с партнерами продолжает искать новые возможности для дальнейшего роста этой доли.

Результаты трансляции Олимпиады-2026 на MEGOGO / Фото MEGOGO

В мае 2025 года, как сообщает MEGOGO, украинский язык стал 21-м официальным языком трансляций Eurosport. События в Милане и Кортина-д'Ампеццо можно было просматривать на линейных каналах Eurosport через медиасервис MEGOGO, а также на каналах Суспільне мовлення.

Директор по развитию продукта Егор Яроцкий поделился своей оценкой результатов.

Как прошли Олимпийские игры-2026?