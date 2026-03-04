Во время событий MEGOGO подготовила 558 часов украинской озвучки с участием 16 комментаторов и экспертов. В течение 17 дней соревнований трансляции на каналах Eurosport и Общественного Вещания посмотрели пользователи с более чем полумиллиона устройств. Вовлеченность также была высокой: зрители Eurosport в среднем смотрели 409 минут на одного пользователя за время Зимних Олимпийских Игр, сообщает пресс-служба MEGOGO.
Смотрите также Когда и где состоятся зимние Паралимпийские игры-2026
Как прокомментировали такие результаты в MEGOGO?
Мария Панченко, директор по контенту медиасервиса MEGOGO, отметила, что этот кейс важен не только как большое спортивное событие, но и как подтверждение того, что украинское вещание на глобальном спортивном контенте имеет реальный и устойчивый спрос.
Зрители смотрят трансляции долго и регулярно, а не "на минуту".
Для MEGOGO это часть системной стратегии по увеличению доли контента на украинском языке – не только в спортивном вещании, но и в целом во всей экосистеме сервиса.
Она добавила, что MEGOGO является лидером рынка по количеству украиноязычного контента на платформе, а кейс с Eurosport доказывает, что компания вместе с партнерами продолжает искать новые возможности для дальнейшего роста этой доли.
Результаты трансляции Олимпиады-2026 на MEGOGO / Фото MEGOGO
В мае 2025 года, как сообщает MEGOGO, украинский язык стал 21-м официальным языком трансляций Eurosport. События в Милане и Кортина-д'Ампеццо можно было просматривать на линейных каналах Eurosport через медиасервис MEGOGO, а также на каналах Суспільне мовлення.
Директор по развитию продукта Егор Яроцкий поделился своей оценкой результатов.
Как прошли Олимпийские игры-2026?
Норвегия стала самой успешной командой Игр, установив новый рекорд по количеству золотых медалей на одних зимних Олимпиадах – 18 золотых, а также 41 медаль всего, сообщает МОК.
В программе Игр мир увидел новый вид соревнований – ски-альпинизм, что значительно расширило спектр зимних видов спорта.
Украина не получила ни одной медали на Олимпиаде-2026 – это третий случай в истории зимних Игр, когда команда возвращается без наград (предыдущие такие случаи были в 2002 и 2010 годах).