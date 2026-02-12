"Правду хочуть витіснити з Олімпіади": омбудсмен України відреагував на усунення Гераскевича

Підтримка скелетоніста після відсторонення на ОІ-26 за "шолом памʼяті" йде звідусіль. На цей раз на захист став омбудсмен Дмитро Лубенець.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав своїх колег звернути увагу на порушення прав людини на Олімпіаді 2026. Про це він написав на своїй сторінці у X.

Що заявив омбудсмен про відсторонення Гераскевича?

Лубінець розкритикував МОК та Олімпіаду 2026 за цінності, що не властиві організаціям, які поважають права людини.

Дискваліфікація українського спортсмена з Олімпіади-2026: коли позицію карають, а агресію толерують. Спортсмена, Владислава Гераскевича, який роками працював на результат, представляв Україну гідно й професійно – дискваліфікували з Олімпіади-2026. Фактично його покарали не за спорт. Його покарали за позицію,

– зазначив Дмитро Лубінець.

Також омбудсмен наголосив на національному значенні вчинку скелетоніста, зазначивши, що ця дискваліфікація має негативний символізм для всієї України.

Як омбудсмен він згадав і про важливість права людини та закликав іноземних уповноважених з прав людини не мовчати про цей випадок. Дмитро Лубінець розцінює відсторонення скелетоніста як дискримінацію українського спортсмена та дискримінацію України як держави.

Коли карають українського спортсмена за його позицію – це вже не спорт. Це небезпечний сигнал усьому світу: правду хочуть витіснити навіть з Олімпіади,

– написав Лубінець.

Він переконаний, що спортивні регламенти не можуть стояти вище за базові права людини, особливо коли йдеться про засудження агресії та захист свого народу, а мовчання в таких ситуаціях – це співучасть.

Що відомо про скандал зі "шоломом пам'яті" Гераскевича?

Владислав Гераскевич створив особливий шолом для виступу на Олімпійських іграх-2026, розмістивши на ньому світлини українських спортсменів, які загинули через російське вторгнення в Україну.

Пізніше Міжнародний олімпійський комітет заборонив використання цього шолома, дозволивши спортсмену як компроміс виступати з чорною пов’язкою.

Попри ухвалене рішення, Владислав з’явився на тренуванні та в першому змагальному заїзді у "шоломі пам’яті". У МОК заявили, що це нібито порушує норму про "політичні заклики", після чого спортсмена було усунено від подальшої участі в змаганнях.







