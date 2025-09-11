Українська версія американського бізнес-журналу Forbes опублікувала список майбутніх лідерів країни "30 до 30". До престижного рейтингу потрапили дві висхідні зірки українського спорту – Таїсія Онофрійчук і Ілля Забарний.

До щорічного рейтингу Forbes Ukraine "30 до 30" обирають 30 найуспішніших українців віком до 30 років, які мають досягнення у своїй сфері діяльності. Це вже шостий список, підготовлений редакцією Forbes Ukraine, повідомляє 24 Канал.

Як Онофрійчук і Забарний опинилися у списку українського Forbes?

У різні роки учасниками списку були представники українського спорту: олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх, перша ракетка України Еліна Світоліна, гравець збірної України Олександр Зінченко та чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід.

У 2025 році до списку 30 успішних молодих українців потрапили абсолютна чемпіонка Європи-2025 з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук, а також захисник французького Парі Сен-Жермену Ілля Забарний.

Які досягнення Онофрійчук і Забарного у 2025 році?