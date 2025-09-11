17-річна Онофрійчук та новачок ПСЖ Забарний потрапили до списку українського Forbes
- Таїсія Онофрійчук стала абсолютною чемпіонкою Європи-2025 з художньої гімнастики та здобула "бронзу" на чемпіонаті світу у вправах зі стрічкою.
- Ілля Забарний перейшов до ПСЖ з англійського Борнмута за 63 мільйони євро, ставши одним з найдорожчих трансферів літа 2025 року.
Українська версія американського бізнес-журналу Forbes опублікувала список майбутніх лідерів країни "30 до 30". До престижного рейтингу потрапили дві висхідні зірки українського спорту – Таїсія Онофрійчук і Ілля Забарний.
До щорічного рейтингу Forbes Ukraine "30 до 30" обирають 30 найуспішніших українців віком до 30 років, які мають досягнення у своїй сфері діяльності. Це вже шостий список, підготовлений редакцією Forbes Ukraine, повідомляє 24 Канал.
Як Онофрійчук і Забарний опинилися у списку українського Forbes?
У різні роки учасниками списку були представники українського спорту: олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх, перша ракетка України Еліна Світоліна, гравець збірної України Олександр Зінченко та чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід.
У 2025 році до списку 30 успішних молодих українців потрапили абсолютна чемпіонка Європи-2025 з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук, а також захисник французького Парі Сен-Жермену Ілля Забарний.
Які досягнення Онофрійчук і Забарного у 2025 році?
- Центральний захисник збірної України Ілля Забарний влітку 2025 року став гравцем найсильнішої команди Європи – ПСЖ. Французький клуб придбав українця в англійському Борнмуті за 63 мільйони євро. Цей трансфер став одним з найдорожчих у літнє міжсезоння.
- 23-річний українець встиг дебютувати за нову команду у переможному матчі проти Нанта. Головний тренер "парижан" Луїс Енріке дуже розраховує на Забарного в майбутньому.
- Таїсії Онофрійчук лише 17 років. Цей рік став тріумфальним для української гімнастки. Таїсія стала чемпіонкою Європи в особистому багатоборстві, здобувши для України перше "золото" за 28 років.
- На чемпіонаті світу Онофрійчук завоювала "бронзу" у вправах зі стрічкою. Востаннє представниця України підіймалася на подіум у цій вправі 10 років тому.