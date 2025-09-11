17-летняя Онофрийчук и новичок ПСЖ Забарный попали в список украинского Forbes
Украинская версия американского бизнес-журнала Forbes опубликовала список будущих лидеров страны "30 до 30". В престижный рейтинг попали две восходящие звезды украинского спорта Таисия Онофрийчук и Илья Забарный.
В ежегодный рейтинг Forbes Ukraine "30 до 30" выбирают 30 самых успешных украинцев в возрасте до 30 лет, которые имеют достижения в своей сфере деятельности. Это уже шестой список, подготовленный редакцией Forbes Ukraine Forbes Ukraine, сообщает 24 Канал.
Как Онофрийчук и Забарный оказались в списке украинского Forbes?
В разные годы участниками списка были представители украинского спорта: олимпийская чемпионка Ярослава Магучих, первая ракетка Украины Элина Свитолина, игрок сборной Украины Александр Зинченко и чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид.
В 2025 году в список 30 успешных молодых украинцев попали абсолютная чемпионка Европы-2025 по художественной гимнастике Таисия Онофрийчук, а также защитник французского Пари Сен-Жермена Илья Забарный.
Какие достижения Онофрийчук и Забарного в 2025 году?
- Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный летом 2025 года стал игроком сильнейшей команды Европы – ПСЖ. Французский клуб приобрел украинца в английском Борнмуте за 63 миллиона евро. Этот трансфер стал одним из самых дорогих в летнее межсезонье.
- 23-летний украинец успел дебютировать за новую команду в победном матче против Нанта. Главный тренер "парижан" Луис Энрике очень рассчитывает на Забарного в будущем.
- Таисии Онофрийчук всего 17 лет. Этот год стал триумфальным для украинской гимнастки. Таисия стала чемпионкой Европы в личном многоборье, завоевав для Украины первое "золото" за 28 лет.
- На чемпионате мира Онофрийчук завоевала "бронзу" в упражнениях с лентой. Последний раз представительница Украины поднималась на подиум в этом упражнении 10 лет назад.