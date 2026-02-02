Світоліна вперше з 2021 року повернулась у топ-10 світового рейтингу
- Еліна Світоліна вперше з 2021 року повернулася в топ-10 світового рейтингу WTA, посівши десяте місце.
- На Australian Open Світоліна дійшла до півфіналу, перемігши Коко Гофф у чвертьфіналі, але потім поступилась Арині Соболенко.
У понеділок, 2 лютого, жіноча тенісна асоціація оприлюднила оновлений світовий рейтинг за підсумками змагань, які відбувалися протягом двох останніх тижнів. Головним серед них був перший "мейджор" 2026 року – Australian Open.
Україну в одиночному розряді на Відкритому чемпіонаті Австралії представляли шість тенісисток. На жаль, п'ятеро вилетіли вже в першому колі, повідомляє 24 Канал.
Як змінився рейтинг Світоліної після AO-2026?
Проте цей турнір все одно став успішним для нашої країни. Все завдяки Еліні Світоліній.
Одеситка вперше в кар'єрі пробилася до півфіналу Australian Open. У битві за путівку до цієї стадії вона здолала зіркову Коко Гофф, після чого присвятила історичний успіх Україні.
Далі Еліна поступилась "нейтральній" Арині Соболенко. Вихід у четвірку найкращих дозволив Світоліній піднятися в рейтингу WTA на дві позиції та вперше з жовтня 2021 року повернутись у топ-10, яку вона наразі й замикає.
Саме таку мету українка собі ставила на цей рік. Про це вона розповіла під час флешінтерв'ю, коли забезпечила повернення в десятку найсильніших.
Як змінилися позиції інших українських тенісисток?
Найбільшого ж регресу серед наших тенісисток зазнала Даяна Ястремська. Вона втратила чимало очок через поразку в першому колі, опустившись на 15 сходинок.
Також місце в топ-20 не змогла зберегти Марта Костюк. У сотні залишилась Олександра Олійникова, а Юлію Стародубцеву відділяє від повернення туди 21 заліковий бал.
Українки в топ-150 світового рейтингу
- 10. Еліна Світоліна – 3205 очок (+2 позиції)
- 23. Марта Костюк – 1863 (-3)
- 43. Даяна Ястремська – 1175 (-15)
- 91. Олександра Олійникова – 805 (+1)
- 102. Юлія Стародубцева – 744 (+8)
- 136. Дарія Снігур – 516 (-8)
Зазначимо, що в топ-10 світового рейтингу відбулося ще декілька змін. Переможниця змагань Олена Рибакіна піднялася на третє місце, помінявшись позиціями з Коко Гофф, яка тепер п'ята. Залишила десятку Медісон Кіз, а Белінда Бенчич опинилась на дев'ятій сходинці.
Рейтинг WTA: топ-10
- Арина Соболенко ("нейтральна") – 10990 очок
- Іга Швьонтек (Польща) – 7978
- Олена Рибакіна (Казахстан) – 7610 (+2 позиції)
- Аманда Анісімова (США) – 6680
- Коко Гофф (США) – 6423 (-2)
- Джесіка Пегула (США) – 6103
- Мірра Андрєєва ("нейтральна") – 4731
- Жасмін Паоліні (Італія) – 4267
- Белінда Бенчич (Швейцарія) – 3342 (+1)
- Еліна Світоліна (Україна) – 3205 (+2).
Нагадаємо, що перемогу в чоловічому одиночному розряді здобув Карлос Алькарас. Він став наймолодшим гравцем в історії, який зібрав "Кар'єрний Grand Slam".