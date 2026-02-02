Світоліна вперше з 2021 року повернулась у топ-10 світового рейтингу

У понеділок, 2 лютого, жіноча тенісна асоціація оприлюднила оновлений світовий рейтинг за підсумками змагань, які відбувалися протягом двох останніх тижнів. Головним серед них був перший "мейджор" 2026 року – Australian Open.

Україну в одиночному розряді на Відкритому чемпіонаті Австралії представляли шість тенісисток. На жаль, п'ятеро вилетіли вже в першому колі, повідомляє 24 Канал.

Як змінився рейтинг Світоліної після AO-2026?

Проте цей турнір все одно став успішним для нашої країни. Все завдяки Еліні Світоліній.

Одеситка вперше в кар'єрі пробилася до півфіналу Australian Open. У битві за путівку до цієї стадії вона здолала зіркову Коко Гофф, після чого присвятила історичний успіх Україні.

Далі Еліна поступилась "нейтральній" Арині Соболенко. Вихід у четвірку найкращих дозволив Світоліній піднятися в рейтингу WTA на дві позиції та вперше з жовтня 2021 року повернутись у топ-10, яку вона наразі й замикає.

Саме таку мету українка собі ставила на цей рік. Про це вона розповіла під час флешінтерв'ю, коли забезпечила повернення в десятку найсильніших.

Як змінилися позиції інших українських тенісисток?

Найбільшого ж регресу серед наших тенісисток зазнала Даяна Ястремська. Вона втратила чимало очок через поразку в першому колі, опустившись на 15 сходинок.

Також місце в топ-20 не змогла зберегти Марта Костюк. У сотні залишилась Олександра Олійникова, а Юлію Стародубцеву відділяє від повернення туди 21 заліковий бал.

Українки в топ-150 світового рейтингу

10. Еліна Світоліна – 3205 очок (+2 позиції)

23. Марта Костюк – 1863 (-3)

43. Даяна Ястремська – 1175 (-15)

91. Олександра Олійникова – 805 (+1)

102. Юлія Стародубцева – 744 (+8)

136. Дарія Снігур – 516 (-8)

Зазначимо, що в топ-10 світового рейтингу відбулося ще декілька змін. Переможниця змагань Олена Рибакіна піднялася на третє місце, помінявшись позиціями з Коко Гофф, яка тепер п'ята. Залишила десятку Медісон Кіз, а Белінда Бенчич опинилась на дев'ятій сходинці.

Рейтинг WTA: топ-10

Арина Соболенко ("нейтральна") – 10990 очок Іга Швьонтек (Польща) – 7978 Олена Рибакіна (Казахстан) – 7610 (+2 позиції) Аманда Анісімова (США) – 6680 Коко Гофф (США) – 6423 (-2) Джесіка Пегула (США) – 6103 Мірра Андрєєва ("нейтральна") – 4731 Жасмін Паоліні (Італія) – 4267 Белінда Бенчич (Швейцарія) – 3342 (+1) Еліна Світоліна (Україна) – 3205 (+2).

Нагадаємо, що перемогу в чоловічому одиночному розряді здобув Карлос Алькарас. Він став наймолодшим гравцем в історії, який зібрав "Кар'єрний Grand Slam".