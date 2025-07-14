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Sport News 24 Теніс Рекорд Олійникової та незначний регрес лідерок: оновлений рейтинг WTA після Вімблдона
14 липня, 09:53
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Рекорд Олійникової та незначний регрес лідерок: оновлений рейтинг WTA після Вімблдона

Денис Іваненко
Основні тези
  • Еліна Світоліна та Даяна Ястремська досягли третього кола Вімблдону, Світоліна опустилася на 14-те місце, Ястремська піднялася на 39-те.
  • Олександра Олійникова встановила особистий рекорд, піднявшись на 170-ту позицію після перемоги на турнірі ITF W75 у Гаазі.
  • Арина Соболенко залишається першою ракеткою світу, Іга Швьонтек повернулася у трійку, Аманда Анісімова увірвалася в топ-10, а Емма Наварро залишила десятку найкращих.

У понеділок, 14 липня, жіноча тенісна асоціація оновила світовий рейтинг за підсумками змагань, які відбувалися протягом двох останніх тижнів. Найстатуснішим серед них безумовно був Відкритий чемпіонат Великої Британії.

Україну в одиночному розряді на трав'яному "мейджорі" представляли чотири тенісистки. На жаль, він не став надуспішним для наших спортсменок, повідомляє 24 Канал.

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Як змінилися позиції українок у рейтингу WTA?

Найкраще на Вімблдоні виступили Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Обидві уродженки Одеси дійшли до третього кола турніру.

Після таких результатів лідерка національного рейтингу опустилася на одну сходинку, а Даяна – піднялася на три. Тепер вони посідають 14-те та 39-те місця відповідно.

Точно не може записати собі в актив цей турнір Марта Костюк. Вона вилетіла вже в першому колі, через що втратила одну позицію – тепер киянка є 27-ю ракеткою світу. 

Юлія Стардубцева змогла здобути одну перемогу, але у другому колі залишила Вімблдон. Вона опустилася на чотири сходинки – 72-ге місце.

Окремо варто відзначити прогрес Олександри Олійникової. Вона після виграшу турніру серії ITF W75 у Гаазі зробила ривок на 23 позиції та встановила персональний рекорд – 170-та сходинка.

Українські тенісистки в топ-250 світового рейтингу

  • 14. Еліна Світоліна – 2794 очка (-1 позиція)
  • 27. Марта Костюк – 1616 (-1)
  • 39. Даяна Ястремська – 1306 (+3)
  • 72. Юлія Стародубцева – 895 (-4)
  • 123. Ангеліна Калініна – 603 (-6)
  • 170. Олександра Олійникова – 422 (+23)
  • 201. Дарія Снігур – 356 (-39)
  • 233. Анастасія Соболєва – 312 (+1)

Зазначимо, що в топ-10 світового рейтингу відбулося чимало змін. Першою ракеткою світу залишається Арина Соболенко, у трійку після перемоги на Вімблдоні повернулася Іга Швьонтек, а також у топ-10 увірвалася фіналістка Аманда Анісімова. При цьому десятку найкращих залишила Емма Наварро.

Рейтинг WTA: топ-10

  1. Арина Соболенко ("нейтральна") – 12420 очок
  2. Коко Гофф (США) – 7669
  3. Іга Швьонтек (Польща) – 6813 (+1 позиція)
  4. Джессіка Пегула (США) – 6423 (-1)
  5. Мірра Андрєєва ("нейтральна") – 5163 (+2)
  6. Чжен Ціньвень (Китай) – 4803
  7. Аманда Анісімова (США) – 4470 (+5)
  8. Медісон Кіз (США) – 4374
  9. Жасмін Паоліні (Італія) – 3576 (-4)
  10. Паула Бадоса (Іспанія) – 3454 (-1)