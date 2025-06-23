Ястремська піднялася в рейтингу WTA після турніру в Ноттінгемі: які місця в інших українок
- Даяна Ястремська піднялася на 42-ге місце у світовому рейтингу після виходу у фінал турніру WTA 250 в Ноттінгемі.
- Еліна Світоліна та Марта Костюк зберегли свої позиції на 14-й та 26-й місцях відповідно, тоді як Ангеліна Калініна та Дарія Снігур зазнали незначного регресу.
У понеділок, 23 червня, жіноча тенісна асоціація оновила світовий рейтинг за підсумками змагань, які відбувалися протягом останнього тижня. Він видався дуже насиченим для Даяни Ястремської.
Одеситка пробилася до фіналу на турнірі серії WTA 250 у Ноттінгемі, де, на жаль, не змогла здобути трофей. Завдяки такому виступу вона дещо покращила свої позиції, повідомляє 24 Канал.
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Як змінилися позиції українських тенісисток
Даяна піднялася на чотири сходинки й тепер посідає 42-ге місце у світовому рейтингу. До повернення в топ-40 її відділяє лише 30 очок.
Перша ракетка України Еліна Світоліна пропускала змагальний тиждень, а Марта Костюк вилетіла з турніру в Берліні вже в 1/16 фіналу. Попри це, вони зберегли свої позиції та розташовуються на 14-й та 26-й позиціях відповідно.
Зазначимо, що мінімальний прогрес у рейтингу продемонструвала Юлія Стародубцева, а Ангеліна Калініна та Дарія Снігур навпаки дещо опустилися.
Українки в топ-250 світового рейтингу
- 13. Еліна Світоліна – 3035 очок
- 26. Марта Костюк – 1736
- 42. Даяна Ястремська – 1312 (+4 позиції)
- 67. Юлія Стародубцева – 923 (+1)
- 107. Ангеліна Калініна – 688 (-6)
- 163. Дарія Снігур – 451 (-7)
- 196. Олександра Олійникова – 366 (-1)
- 234. Анастасія Соболєва – 312 (+3)
Зазначимо, що в топ-10 світового рейтингу відбулися мінімальні зміни. Першою ракеткою залишається Арина Соболенко, а десятку замикає Емма Наварро, яка двічі здолала Марту Костюк на минулому тижні.
Рейтинг WTA: топ-10
- Арина Соболенко ("нейтральна") – 11640 очок
- Коко Гофф (США) – 7899
- Джессіка Пегула (США) – 6048
- Жасмін Паоліні (Італія) – 4806 (+1 позиція)
- Чжен Ціньвень (Китай) – 4803 (-1)
- Медісон Кіз (США) – 4669
- Мірра Андрєєва ("нейтральна") – 4636
- Іга Швьонтек (Польща) – 4618
- Паула Бадоса (Іспанія) – 3727 (+1)
- Емма Наварро (США) – 3697 (-1)
Нагадаємо, що на турнірі в Ноттінгемі Даяна Ястремська переписала історію українського тенісу. Вона стала першою українкою, яка виходила до фіналу турнірів на всіх покриттях.