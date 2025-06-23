Ястремська піднялася в рейтингу WTA після турніру в Ноттінгемі: які місця в інших українок

У понеділок, 23 червня, жіноча тенісна асоціація оновила світовий рейтинг за підсумками змагань, які відбувалися протягом останнього тижня. Він видався дуже насиченим для Даяни Ястремської.

Одеситка пробилася до фіналу на турнірі серії WTA 250 у Ноттінгемі, де, на жаль, не змогла здобути трофей. Завдяки такому виступу вона дещо покращила свої позиції, повідомляє 24 Канал.

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Як змінилися позиції українських тенісисток

Даяна піднялася на чотири сходинки й тепер посідає 42-ге місце у світовому рейтингу. До повернення в топ-40 її відділяє лише 30 очок.

Перша ракетка України Еліна Світоліна пропускала змагальний тиждень, а Марта Костюк вилетіла з турніру в Берліні вже в 1/16 фіналу. Попри це, вони зберегли свої позиції та розташовуються на 14-й та 26-й позиціях відповідно.

Зазначимо, що мінімальний прогрес у рейтингу продемонструвала Юлія Стародубцева, а Ангеліна Калініна та Дарія Снігур навпаки дещо опустилися.

Українки в топ-250 світового рейтингу

13. Еліна Світоліна – 3035 очок

26. Марта Костюк – 1736

42. Даяна Ястремська – 1312 (+4 позиції)

67. Юлія Стародубцева – 923 (+1)

107. Ангеліна Калініна – 688 (-6)

163. Дарія Снігур – 451 (-7)

196. Олександра Олійникова – 366 (-1)

234. Анастасія Соболєва – 312 (+3)

Зазначимо, що в топ-10 світового рейтингу відбулися мінімальні зміни. Першою ракеткою залишається Арина Соболенко, а десятку замикає Емма Наварро, яка двічі здолала Марту Костюк на минулому тижні.

Рейтинг WTA: топ-10

Арина Соболенко ("нейтральна") – 11640 очок Коко Гофф (США) – 7899 Джессіка Пегула (США) – 6048 Жасмін Паоліні (Італія) – 4806 (+1 позиція) Чжен Ціньвень (Китай) – 4803 (-1) Медісон Кіз (США) – 4669 Мірра Андрєєва ("нейтральна") – 4636 Іга Швьонтек (Польща) – 4618 Паула Бадоса (Іспанія) – 3727 (+1) Емма Наварро (США) – 3697 (-1)

Нагадаємо, що на турнірі в Ноттінгемі Даяна Ястремська переписала історію українського тенісу. Вона стала першою українкою, яка виходила до фіналу турнірів на всіх покриттях.