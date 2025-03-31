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Sport News 24 Теніс Світоліна повернулася у топ-20: оновлений рейтинг WTA після "тисячника" в Маямі
31 березня, 11:53
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Світоліна повернулася у топ-20: оновлений рейтинг WTA після "тисячника" в Маямі

Денис Іваненко
Основні тези
  • Еліна Світоліна повернулася в топ-20 світового рейтингу WTA після турніру в Маямі, займаючи 18-те місце.
  • Марта Костюк піднялася на 24-ту позицію, а Юлія Стародубцева наблизилася до топ-100.
  • Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна втратили позиції, займаючи відповідно 46-те та 68-ме місця.

Жіноча тенісна асоціація оновила світовий рейтинг за підсумками змагань, які відбувалися протягом двох останніх тижнів. Найстатуснішим серед них був турнір серії WTA 1000 в Маямі.

Україну в одиночному розряді представляли п'ять тенісисток. Найкраще виступили Еліна Світоліна та Марта Костюк, які пробилася до 1/8 фіналу, повідомляє 24 Канал.

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Як змінилися позиції українських спортсменок

Такий результат дозволив їм покращити позиції у світовому рейтингу. Уродженка Одеси вперше за десять місяців повернулася в топ-20 (18-те місце), а киянка піднялася на 24-ту сходинку.

Дві інші українки з топ-100 вилетіли вже в першому колі з турніру в Маямі та дещо втратили свої позиції. Даяна Ястремська тепер розташовується на 46-му місці, а Ангеліна Калініна – на 68-му. Юлія Стародубцева завдяки дебютному виходу в основну сітку "тисячника" в Маямі піднялася на п'ять сходинок і майже впритул наблизилася до сотні найсильніших.

Українки в топ-250 світового рейтингу

  • 18. Еліна Світоліна – 2240 очок (+4 позиції)
  • 24. Марта Костюк – 1805 (+5)
  • 46. Даяна Ястремська – 1229 (-4)
  • 68. Ангеліна Калініна – 962 (-13)
  • 103. Юлія Стародубцева – 711 (+5)
  • 136. Дарія Снігур – 536 (+1)
  • 207. Анастасія Соболєва – 350 (-10)
  • 238. Леся Цуренко – 301 (-29)
  • 247. Катерина Завацька – 285 (+3)

Зазначимо, що в топ-10 світового рейтингу відбулися мінімальні зміни. Першою ракеткою залишається Арина Сабалєнко, у десятку повернулася Паула Бадоса, а залишила її Емма Наварро.

Рейтинг WTA: топ-10

  1. Арина Сабалєнка ("нейтральна") – 10541 очок
  2. Іга Швьонтек (Польща) – 7470
  3. Коко Гофф (США) – 6063
  4. Джессіка Пегула (США) – 5796
  5. Медісон Кіз (США) – 4949
  6. Жасмін Паоліні (Італія) – 4843 (+1 позиція)
  7. Мірра Андрєєва ("нейтральна") – 4775 (-1)
  8. Чжен Ціньвень (Китай) – 4135 (+1)
  9. Паула Бадоса (Іспанія) – 3821 (+2)
  10. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 3808 (-2)