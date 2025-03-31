Світоліна повернулася у топ-20: оновлений рейтинг WTA після "тисячника" в Маямі
- Еліна Світоліна повернулася в топ-20 світового рейтингу WTA після турніру в Маямі, займаючи 18-те місце.
- Марта Костюк піднялася на 24-ту позицію, а Юлія Стародубцева наблизилася до топ-100.
- Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна втратили позиції, займаючи відповідно 46-те та 68-ме місця.
Жіноча тенісна асоціація оновила світовий рейтинг за підсумками змагань, які відбувалися протягом двох останніх тижнів. Найстатуснішим серед них був турнір серії WTA 1000 в Маямі.
Україну в одиночному розряді представляли п'ять тенісисток. Найкраще виступили Еліна Світоліна та Марта Костюк, які пробилася до 1/8 фіналу, повідомляє 24 Канал.
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Як змінилися позиції українських спортсменок
Такий результат дозволив їм покращити позиції у світовому рейтингу. Уродженка Одеси вперше за десять місяців повернулася в топ-20 (18-те місце), а киянка піднялася на 24-ту сходинку.
Дві інші українки з топ-100 вилетіли вже в першому колі з турніру в Маямі та дещо втратили свої позиції. Даяна Ястремська тепер розташовується на 46-му місці, а Ангеліна Калініна – на 68-му. Юлія Стародубцева завдяки дебютному виходу в основну сітку "тисячника" в Маямі піднялася на п'ять сходинок і майже впритул наблизилася до сотні найсильніших.
Українки в топ-250 світового рейтингу
- 18. Еліна Світоліна – 2240 очок (+4 позиції)
- 24. Марта Костюк – 1805 (+5)
- 46. Даяна Ястремська – 1229 (-4)
- 68. Ангеліна Калініна – 962 (-13)
- 103. Юлія Стародубцева – 711 (+5)
- 136. Дарія Снігур – 536 (+1)
- 207. Анастасія Соболєва – 350 (-10)
- 238. Леся Цуренко – 301 (-29)
- 247. Катерина Завацька – 285 (+3)
Зазначимо, що в топ-10 світового рейтингу відбулися мінімальні зміни. Першою ракеткою залишається Арина Сабалєнко, у десятку повернулася Паула Бадоса, а залишила її Емма Наварро.
Рейтинг WTA: топ-10
- Арина Сабалєнка ("нейтральна") – 10541 очок
- Іга Швьонтек (Польща) – 7470
- Коко Гофф (США) – 6063
- Джессіка Пегула (США) – 5796
- Медісон Кіз (США) – 4949
- Жасмін Паоліні (Італія) – 4843 (+1 позиція)
- Мірра Андрєєва ("нейтральна") – 4775 (-1)
- Чжен Ціньвень (Китай) – 4135 (+1)
- Паула Бадоса (Іспанія) – 3821 (+2)
- Єлена Рибакіна (Казахстан) – 3808 (-2)