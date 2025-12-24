Укр Рус
24 грудня, 22:00
2

Найкращий воротар іноземного чемпіонату відверто зізнався, що мріє зіграти за збірну України

Єгор Торяник
Основні тези
  • Орест Костик, український голкіпер, покинув киргизький Мурас Юнайтед і став вільним агентом.
  • Костик висловив бажання повернутися до УПЛ та мріє зіграти за збірну України.

Орест Костик у середині листопада залишився без клубу. Український голкіпер покинув киргизький Мурас Юнайтед та отримав статус вільного агента.

Нещодавно футболіст висловився про те, чи хотів би повернутися в УПЛ та зіграти за збірну України. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на NV Sport.

Що сказав Костик про УПЛ та збірну України?

26-річний футболіст заявив, що він завжди відкритий до пропозицій з України. Костик заявив, що завжди хочеться повернутися додому і він готовий прийняти будь-який виклик.

Якщо буде пропозиція й у клубі бачитимуть мене як гравця, я з радістю повернуся. Україна – це мій дім і чемпіонат, у якому хочеться грати,
– сказав Костик.

Футболіст також наголосив на тому, що потрібно бути реалістом, але також варто мріяти та ставити собі цілі. Зі слів голкіпера, його мрія це виступити у складі збірної України. 

Нагадаємо, що за підсумками сезону (2025) Костик потрапив до символічної збірної року у чемпіонаті Казахстану, ставши найкращим воротарем у складі Мурас Юнайтед. 

Що відомо про кар'єру Костика?

  • Український воротар є вихованцем академії львівських Карпат. Проте йому не вдалося пробитися в основну команду "левів".

  • За даними Transfermarkt, Костик виступав за Жетису, Дайнаву, Металіст, ПФК Львів. Окрім того, у його кар'єрі були такі клуби, як Йонава, Нива Тернопіль, Верес, Сокіл та Опір.

  • У складі Мурас Юнайтед він провів 34 матчі. За цей час український голкіпер пропустив 29 м'ячів та в 11 іграх зберіг ворота недоторканими.