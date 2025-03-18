Українського футболіста визнали найкращим захисником місяця в чемпіонаті Португалії

У другому за силою дивізіоні Португалії відбулося голосування за найкращого захисника лютого. Переможця в цій номінації обирали виключно головні тренери команд ліги.

Одним із претендентів на цю нагороду був футболіст Візели Орест Лебеденко. Саме українця більшістю голосів обрали найкращим захисником минулого місяця, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі Ліги Португалії 2.

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Приємне визнання

Наставники португальських клубів високо оцінили виступи вихованця львівських Карпат. Він у лютому провів чотири поєдинки у чемпіонаті, у яких віддав один асист.

Орест допоміг своїй команді здобути три перемоги та одну нічию. Такі результати дозволили Візелі піднятися в турнірній таблиці та стати серйозним претендентом на підвищення у класі.



Орест Лебеденко – найкращий захисник у Лізі Португалії 2 / Фото з соцмереж ліги

До слова. Вже в березні Орест Лебеденко відзначився одним голом і асистом у чемпіонаті Португалії. Наразі Візела має 44 залікові бали після 26 турів та розташовується на третій сходинці в турнірній таблиці.

Нагадаємо, що українець виступає за португальський клуб з липня 2023 року. Всього він провів за Візелу 52 матчі, у яких забив чотири м'ячі та віддав сім результативних передач.