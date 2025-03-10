Український футболіст забив переможний гол у чемпіонаті Португалії: емоційне відео
- Вихованець львівських Карпат Орест Лебеденко забив переможний гол у матчі другого дивізіону чемпіонату Португалії, принісши команді Візела перемогу з рахунком 1:0 над Олівейренсе.
- Лебеденко був визнаний найкращим гравцем матчу, а всього в сезоні зіграв 24 поєдинки, у яких зробив вісім результативних дій.
У неділю, 9 березня, відбулися матчі 25 туру другого дивізіону чемпіонату Португалії з футболу. В одному з них Олівейренсе дома приймав Візелу.
У стартовому складі гостей вийшов вихованець львівських Карпат Орест Лебеденко. Він провів на полі весь поєдинок і став головним героєм зустрічі, повідомляє 24 Канал.
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Важливий гол українця
Гра закінчилася з рахунком 1:0 на користь Візели. Єдиний м'яч на 62-й хвилині забив саме український захисник.
Він долучився до атаки своєї команди та замкнув флангову подачу ударом головою. Орест на мить випередив голкіпера Олівейренсе та з лінії воротарського майданчика відправив м'яч у сітку, принісши Візелі важливі три очки в боротьбі за підвищення у класі.
Орест Лебеденко забив гол: дивіться відео
До слова. Український захисник був визнаний найкращим гравцем матчу. У нинішньому сезоні він провів 24 поєдинки, в яких забив два голи та віддав шість асистів.
Зазначимо, що наразі Візела посідає п'яте місце в турнірній таблиці, але відстає лише на два залікові бали від Пенафієла, який є лідером. Наступну гру команда Ореста Лебеденка зіграє 16 березня проти Пасуш де Феррейра.