Серце зупинилося на дві хвилини: зірковий футболіст несподівано завершив кар'єру
- Ексхавбек Челсі та збірної Бразилії Оскар завершив кар'єру через серйозні проблеми зі здоров'ям після серцевого нападу.
- Оскар здобув популярність, граючи за Челсі, і мав успішну кар'єру на трьох континентах, включаючи виступи за збірну Бразилії.
Ексхавбек Челсі та збірної Бразилії Оскар оголосив про завершення кар'єри. Причиною стали серйозні проблеми із серцем.
34-річний футболіст ухвалив непросте рішення після драматичного інциденту під час медобстеження. Його кар'єра обірвалася одразу після повернення до рідного клубу Сан-Паулу, інформує Globo.
Що сказав Оскар?
Оскар повідомив, що змушений завершити професійну кар'єру через проблеми зі здоров'ям. У листопаді 2025 року під час тренувань у нього стався серцевий напад – серце футболіста зупинилося приблизно на дві хвилини.
Після інциденту лікарі діагностували серйозні порушення, і продовження кар'єри стало небезпечним. Сам гравець зізнався, що пережите стало для нього шоком і змусило переглянути пріоритети.
Бразилець зазначив, що хотів ще пограти за Сан-Паулу, але тепер залишиться лише в ролі вболівальника.
Яскрава кар'єра на трьох континентах
Найбільшу популярність Оскар здобув у складі Челсі, де виступав у 2012–2017 роках. Разом із лондонцями він виграв АПЛ та Лігу Європи, ставши одним із ключових гравців команди.
Після Англії бразилець вирушив до Китаю, де захищав кольори Шанхай Порт і тричі ставав чемпіоном країни. Згодом він повернувся до Сан-Паулу, де й завершив кар'єру.
У складі збірної Бразилії хавбек провів 48 матчів і забив 12 голів, а також запам'ятався виступами на домашньому чемпіонаті світу-2014.
Що відомо про Оскара?
- Оскар є вихованцем Сан-Паулу, після чого грав за Інтернасьйонал, звідки перейшов у Європу.
- Його трансфер до Челсі у 2012 році став одним із найгучніших для бразильських футболістів того часу.
- Пік кар'єри хавбека припав саме на період у Лондоні, після чого він несподівано обрав фінансово привабливий варіант у Китаї.