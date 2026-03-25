Батько-одинак і найвідоміший холостяк світу: таємниці особистого життя Володимира Кличка

25 березня свій день народження святкує один з найкращих спортсменів в історії України. Відомому боксеру Володимиру Кличку виповнилось 50 років.

Українець був популярним не тільки завдяки спортивним досягненням. Кличко-молодший мав дуже насичене та різноманітне особисте життя, повідомляє 24 Канал.

До теми Неймовірна сума, яку заслужив: скільки заробив Володимир Кличко за боксерську кар'єру

З ким був одружений Володимир Кличко?

Особисті стосунки Володимира завжди привертало інтерес з боку фанатів. Українець же не мав відносини із багатьма відомими дівчатами та двічі був у шлюбі.

Першою дружиною Кличка була Олександра Авізову. Про неї суспільству відомо не надто багато. Пара одружилась аж у 1996 році після перемоги боксера на Олімпійських іграх.



Як виглядала перша дружина Володимира Кличка Олександра Авізова / фото з інтернету

Авізова була моделлю та жила у Києві. Проте їх стосунки не виявились тривалими. Володимир описував їх сімейне життя "як спокійне та звичайне". Поте у 1998 році пара офіційно розлучилась.

Куди більше відомо про другу і поки що останню дружину боксера. У 2009 році Кличко познайомився із відомою американською акторкою Гейден Панеттьєрі.

Як склався шлюб із Гейден Панеттьєрі?

Здавалось, що ця пара приречена на провал. Українець не тільки на 13 років старший за дівчину, так ще і відчутно вищий за неї. Різниця у зрості – аж 45 сантиметрів!

Проте після кількох років розставань та відновлень стосунків пара нарешті оформила шлюб. Про це вони оголосли у 2013-му, а вже за рік Панеттьєрі народила Володимиру доньку.



Кличко та Панеттьєрі з новонародженою донькою / фото з інстаграму

Її назвали Кая-Євдокія, на честь бабусі Володимира. Сім'я проживала у Лос-Анджелесі, але Гейден нерідко приїздила у Київ. До прикладу, вона приходила на Майдан незалежності у 2014-му під час Революції гідності.

На жаль, і цей шлюб Володимира "дав тріщину". Пологи суттєво надломили Панеттьєрі, через що вона почала зловживати алкоголем та наркотиками.

Це не тільки вдарило по її акторській кар'єрі, а ще і зруйнувало шлюб із Володимиром. У 2018 році пара остаточно розірвала шлюб, а Кличко вирішив відсторонити Гейден від виховання доньки.

Що відомо про доньку Володимира Кличка?

Боксер добився повної опіки над донькою та забрав її в Київ. Там він виховував Каю-Євдокію разом із мамою Надією Улянівною. У свою чергу Гейден лише інколи бачилась з донькою.

На щастя, акторка розпочала реабілітацію від залежності. Їй вдалось нормалізувати життя та відновити акторську кар'єру. У 2022-му Гейден публічно підтримала Україну у війні проти Росії.

Тим не менше, Володимир і далі продовжує сам виховувати доньку. З початком повномасштабної агресії Росії боксер перевіз дівчину в Німеччину, де сам і проживає.

З ким ще зустрічався Кличко?

Окрім Авізової та Панеттьєрі, ЗМІ пов'язували Кличка із чималою кількістю яскравих та відомих жінок. Після першого розлучення Володимир нерідко з'являвся на різних заходах із німецькою гімнасткою Магдаленою Бржеською.



Володимир Кличко із Магдаленою Бржеською / фото з інтернету

Також у українця були відносини із співачкою та акторкою Івон Каттерфельд, київською моделлю Діаною Ковальчук, яка проживала у США, а також відомою акторкою Сашею Ліу.

Остання мала роль у популярному фільмі "Вбити Білла". Також ЗМІ пов'язували боксера із німецькою акторкою Аленою Гербер, яка знімалась для журналу Playboy. Зараз же Володимир залишається холостяком та не пов'язаний публічно із кимось відносинами.