Срібний призер Олімпійських ігор–2024 зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун розповів про новий етап у своїй кар'єрі. Гімнаст вирішив змінити країну для виступів та розкрив інформацію, чи вже отримав хорватське громадянство.

Торік окрім срібної медалі Олімпіади у Парижі Ілля Ковтун здобув ще три золоті нагороди чемпіонату Європи. Титулований гімнаст розповів, як обжився у новій країні, передає 24 Канал із посиланням на Jutarnij List.

Чи отримав Ковтун хорватське громадянство?

Призер чемпіонат світу похизувався, що вже вивчив хорватську мову та із нетерпінням чекає на свій дебют за нову збірну. У своєму коментарі Ковтун знову пригадав початок повномасштабної війни в Україні, через яку він перебрався до Хорватії, де його прийняли наче свого.

Також Ілля додав, що вже отримав хорватське громадянство.

Коли почалася війна в Україні, ми переїхали до Осієка, де продовжили тренуватися, і нас у цьому підтримували тренери Володимир Мажаревич і Марко Піпуніч. У підсумку ми вирішили, що найкращим вибором буде продовжити виступати за Хорватію. В Осієку в нас найкращі умови, першокласний тренажерний зал і величезна допомога як у залі, так і за його межами, за що ми всім вдячні... Мені дуже сподобався Осієк, він дав мені все необхідне для спортивної кар'єри. Я живу в цьому місті вже три роки, вивчив хорватську мову й отримав хорватське громадянство,

– сказав Ілля.

Відзначимо, що ще у липні поточного року на сайті Міжнародної федерації гімнастики з'явилися прізвища трьох гімнастів, які змінили громадянство. Серед них був якраз Ілля Ковтун, який змінив українське громадянство на хорватське. Тепер сам гімнаст підтвердив цю інформацію.

Що відомо про зміну громадянства Іллі Ковтуна?