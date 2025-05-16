Алгієрі оцінив шанси зіркового Пак'яо стати чемпіоном світу в 46 років

Легендарний "Пак Мен" 19 липня повернеться на ринг і вкотре спробує переписати історію боксу. Він буде битися з Маріо Барріосом, який молодший за філіппінця на 16 років.

На кону цієї битви стоятиме повноцінний пояс WBC у напівсередній вазі. Своєю думкою щодо майбутньої події поділився колишній чемпіон світу Кріс Алгієрі.

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Прогноз від Алгієрі

Американець вважає, що в цьому поєдинку складно обрати фаворита, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing Scene. Він не знає, в яких кондиціях перебуває Менні Пак'яо, проте визнає, що шанси у філіппінця точно є на перемогу, адже його опонент не вражає своїм рівнем боксу.

"Пакʼяо не мав гарний вигляд у своєму останньому професійному бою, але він не просто знаменитість – він легенда. Мені не подобається, що він проскочив повз чергу, але він привертає так багато уваги, приносить так багато грошей. Ось чому його просунули сюди.

Мозок, що старіє, погано сприймає удари, але він добре виступав проти вищих суперників, які важкі на передній нозі та погано б'ють джебом – я щойно назвав Маріо Барріоса. Я не знаю, що залишилося від Менні, але це його найкращий шанс", – сказав Алгієрі.

Довідка. Менні Пак’яо є колишнім чемпіоном світу у восьми вагових категоріях. Всього на професійному рівні він провів 72 бої, у яких здобув 62 перемоги, з яких 39 нокаутом.

Нагадаємо, що бій Пак'яо – Барріос відбудеться в Лас-Вегасі. Вони битимуться в андеркарді, де головною подією вечора боксу стане реванш між Себастьяном Фундорою та Тімом Цзю.