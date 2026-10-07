Ідею 6 жовтня представив президент Федерації гандболу України Андрій Мельник. Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний також заявив, що сприятиме реалізації рішення, повідомляє "Суспільне Спорт".

Турчин отримав визнання через 33 роки після смерті

За словами Андрія Мельника, питання перейменування київського Палацу спорту на честь Ігоря Турчина порушували ще після смерті легендарного наставника у 1993 році. Тепер ініціатива отримала підтримку на рівні НОК України.

Цього року виповнюється 90 років від дня народження Турчина. Палац спорту є особливим місцем у його кар'єрі, адже саме на цьому майданчику київський Спартак під його керівництвом проводив свої матчі.

Це велике визнання, бо 33 роки подія не могла відбутися, щоб Палац спорту назвали іменем Турчина,

– наголосив Мельник.

Президент ФГУ також підкреслив унікальний внесок тренера у розвиток гандболу. За його словами, Турчин був не лише наставником для спортсменок, а й психологом та фактично батьком для цілих поколінь гандболісток.



Ігор Турчин/ Фото з відкритих джерел

Які рекорди встановив легендарний тренер

Ігор Турчин очолив київський Спартак у 1969 році та перетворив команду на одну з найсильніших у світовому жіночому гандболі. Під його керівництвом киянки 20 разів вигравали чемпіонат СРСР та 13 разів ставали володарками Кубка європейських чемпіонів.

На базі Спартака була сформована жіноча збірна СРСР, яка під керівництвом Турчина здобула медалі трьох Олімпіад. Команда двічі ставала олімпійською чемпіонкою – у 1976 та 1980 роках, а у 1988-му виборола бронзу.

Також збірна СРСР п'ять разів підіймалася на п'єдестал чемпіонатів світу: двічі здобувала золото, двічі срібло та одного разу бронзу.

У 1976 році Турчина визнали найкращим тренером світу. За свою кар'єру він підготував 20 олімпійських чемпіонів та 20 чемпіонів світу. Його досягнення внесли до Книги рекордів Гіннеса.

Турчин помер у 1993 році під час матчу Кубка європейських чемпіонів. Його вважають одним із найтитулованіших тренерів в історії світового гандболу.

Нагадаємо, українських гандболісток відмовилися обслуговувати на АЗС у Польщі через національність.