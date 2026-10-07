Идею 6 октября представил президент Федерации гандбола Украины Андрей Мельник. Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный также заявил, что будет содействовать реализации этого решения, сообщает "Суспильне Спорт".

Турчин получил признание спустя 33 года после смерти

По словам Андрея Мельника, вопрос о переименовании киевского Дворца спорта в честь Игоря Турчина поднимался еще после смерти легендарного наставника в 1993 году. Теперь инициатива получила поддержку на уровне НОК Украины.

В этом году исполняется 90 лет со дня рождения Турчина. Дворец спорта является особенным местом в его карьере, ведь именно на этой площадке киевский Спартак под его руководством проводил свои матчи.

Это большое признание, ведь 33 года не удавалось добиться того, чтобы Дворец спорта назвали именем Турчина,

– подчеркнул Мельник.

Президент ФГУ также подчеркнул уникальный вклад тренера в развитие гандбола. По его словам, Турчин был не только наставником для спортсменок, но и психологом, а фактически отцом для целых поколений гандболисток.



Игорь Турчин / Фото из открытых источников

Какие рекорды установил легендарный тренер

Игорь Турчин возглавил киевский Спартак в 1969 году и превратил команду в одну из сильнейших в мировом женском гандболе. Под его руководством киевлянки 20 раз выигрывали чемпионат СССР и 13 раз становились обладательницами Кубка европейских чемпионов.

На базе "Спартака" была сформирована женская сборная СССР, которая под руководством Турчина завоевала медали на трех Олимпиадах. Команда дважды становилась олимпийской чемпионкой – в 1976 и 1980 годах, а в 1988-м завоевала бронзу.

Также сборная СССР пять раз поднималась на пьедестал чемпионатов мира: дважды завоевывала золото, дважды серебро и один раз бронзу.

В 1976 году Турчина признали лучшим тренером мира. За свою карьеру он подготовил 20 олимпийских чемпионов и 20 чемпионов мира. Его достижения внесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Турчин скончался в 1993 году во время матча Кубка европейских чемпионов. Его считают одним из самых титулованных тренеров в истории мирового гандбола.

Напомним, что на АЗС в Польше отказались обслуживать украинских гандболисток из-за национальности.