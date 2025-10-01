Збірна України U-20 відіграла свій другий матч на юнацькому чемпіонаті світу-2025. У чилійському місті Вальпараїсо підопічні Дмитра Михайленка протистояли Панамі, повідомляє 24 Канал.

До теми Шість років тому збірна України сенсаційно виграла чемпіонат світу: де зараз гравці тієї команди

Як Україна стартувала?

На папері наш опонент виглядав явним аутсайдером групи. Проте у першому турі "канальники" дали серйозний бій Парагваю та лише в компенсований час втратили нічию (2:3).

У свою чергу Україна стартувала із нервової перемоги над Південною Кореєю. У першому таймі "синьо-жовті" контролювали гу та забили двічі, але після перерви ледь не дали корейцям створити камбек (2:1).

Панама U-20 – Україна U-20 1:1

Голи: Еррера, 36 – Синчук, 6 (пен).

Зрештою на матч із панамцями тренер зробив лише одну заміну – Деркач вийшов замість Шаха. І знову ж таки нашій команді вдався ударний старт. Вже на 6-й хвилині "синьо-жовті" отримали право на пенальті.

Перший удар Пищур не реалізував, але суддя призначив перебивання через заступ воротаря. Другу спробу виконував вже Синчук і гравець з МЛС вже не підвів.

Підопічні Михайленка контролювали гру та були більш небезпечними в нападі. Проте вже в середині першого тайму панамці реалізували ледь не єдиний свій момент. Еррера точно головою замкнув навіс з флангу.

Голи у матчі Панама – Україна на ЧС U-20: дивитися відео

У другому таймі Україна продовжилась тиснути, хоча великої кількості небезпеки у воріт Панами не було. Тренер запустив у гру Шаха, Пономаренка та Шевченка, але користі це не принесло. Фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1.

Україна на чемпіонаті світу U-20