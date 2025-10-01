Збірна України U-20 відіграла свій другий матч на юнацькому чемпіонаті світу-2025. У чилійському місті Вальпараїсо підопічні Дмитра Михайленка протистояли Панамі, повідомляє 24 Канал.
До теми Шість років тому збірна України сенсаційно виграла чемпіонат світу: де зараз гравці тієї команди
Як Україна стартувала?
На папері наш опонент виглядав явним аутсайдером групи. Проте у першому турі "канальники" дали серйозний бій Парагваю та лише в компенсований час втратили нічию (2:3).
У свою чергу Україна стартувала із нервової перемоги над Південною Кореєю. У першому таймі "синьо-жовті" контролювали гу та забили двічі, але після перерви ледь не дали корейцям створити камбек (2:1).
Панама U-20 – Україна U-20 1:1
Голи: Еррера, 36 – Синчук, 6 (пен).
Зрештою на матч із панамцями тренер зробив лише одну заміну – Деркач вийшов замість Шаха. І знову ж таки нашій команді вдався ударний старт. Вже на 6-й хвилині "синьо-жовті" отримали право на пенальті.
Перший удар Пищур не реалізував, але суддя призначив перебивання через заступ воротаря. Другу спробу виконував вже Синчук і гравець з МЛС вже не підвів.
Підопічні Михайленка контролювали гру та були більш небезпечними в нападі. Проте вже в середині першого тайму панамці реалізували ледь не єдиний свій момент. Еррера точно головою замкнув навіс з флангу.
Голи у матчі Панама – Україна на ЧС U-20: дивитися відео
У другому таймі Україна продовжилась тиснути, хоча великої кількості небезпеки у воріт Панами не було. Тренер запустив у гру Шаха, Пономаренка та Шевченка, але користі це не принесло. Фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1.
Україна на чемпіонаті світу U-20
- Юнацька збірна України набрала 4 бали у двох стартових матчах. Завдяки цьому "синьо-жовті" очолили турнірну таблицю групи В.
- Парагвай відстає на один бал, але має матч проти Південною Кореї в запасі. Саме із цією командою підопічні Михайленка зіграють в останньому турі групової стадії (3 жовтня).
- Напряму в 1/8 фіналу потраплять по дві найкращі команди з кожної групи. Також туди вийдуть чотири з шести найкращих збірних, які посядуть треті місця.
- Раніше Максим Гіленко дав свій прогноз на виступ збірної України U-20 на чемпіонаті світу. Експерт вважає, що очікувати високих результатів від "синьо-жовтих" не варто.