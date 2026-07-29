ПАОК – Динамо: де дивитися онлайн матч Ліги Європи та чи можна безкоштовно
У четвер, 30 липня, Динамо зіграє матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти грецького ПАОКа. Ця гра відбудеться в Салоніках на стадіоні "Тумба".
Матч ПАОК – Динамо розпочнеться о 20:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.
ПАОК – Динамо: як подивитися матч Ліги Європи
В Україні поєдинок між ПАОКом і Динамо можна наживо переглянути безкоштовно. Гру покажуть на телеканалі 2+2, а також на ютуб-каналах Динамо та Footballhub.
Нагадаємо, минулого тижня команди зустрілися у польському місті Люблін. Динамівці відкрили рахунок у грі, проте в підсумку поступилися грекам з рахунком 2:3.
Під час поєдинку грецькі фанати провокували вболівальників киян, вивісивши прапор Росії. Як відомо, власником ПАОКа є грецько-російський олігарх Іван Саввіді.
Напередодні другого матчу Динамо офіційно звернулось до дисциплінарних органів УЄФА з вимогою покарати винних у провокації. Натомість у ПАОКу заявили, що "для них існує лише одна боротьба, яка ведеться на футбольному полі".
Хто наступний суперник Динамо
Наступний суперник Динамо у єврокубках напряму залежить від результату матчу проти ПАОКа. Якщо "біло-сині" переможуть, то пройдуть в наступний етап кваліфікації Ліги Європи.
У третьому раунді суперником Динамо може стати переможець пари Хаммарбю (Швеція) / Андерлехт (Бельгія).
Якщо ж підопічні Ігоря Костюка програють, то вилетять з Ліги Європи у Лігу конференцій. У такому випадку у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій суперником киян стане переможець пари Карабах (Азербайджан) / ЦСКА Софія (Болгарія).