ПАОК – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Динамо і грецький ПАОК у четвер, 30 липня, зіграють матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Вирішальний для киян поєдинок відбудеться у Салоніках на стадіоні "Тумба".

Стартовий свисток у матчі між ПАОКом і Динамо пролунає о 20:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

ПАОК – Динамо: онлайн-трансляція

Дивитися наживо поєдинок киян у кваліфікації Ліги Європи можна безкоштовно на телеканалі 2+2, а також на ютуб-каналах Динамо та Footballhub.

Окрім того, за грою можна стежити онлайн на сайті 24 Каналу.

Онлайн-трансляція матчу ПАОК – Динамо з'явиться згодом.

Нагадаємо, 23 липня Динамо й ПАОК зустрілися у польському місті Люблін – динамівці відкрили рахунок у грі, проте не втримали перевагу та поступилися грекам з рахунком 2:3.

Тепер Динамо потрібно обов'язково перемагати ПАОК, щоб гарантувати собі участь у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Однак напередодні матчу-відповідь саме греки є фаворитом протистояння.

Якщо "біло-сині" переможуть ПАОК, то в наступному раунді зустрінуться з переможцем пари Хаммарбю (Швеція) / Андерлехт (Бельгія). У випадку невдачі кияни понизяться до Ліги конференцій, де їх суперником у кваліфікації стане переможець пари Карабах (Азербайджан) / ЦСКА Софія (Болгарія).