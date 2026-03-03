Коли та де відбудуться зимові Паралімпійські ігри-2026
- Зимові Паралімпійські ігри-2026 відбудуться в Італії.
- Змагання триватимуть 10 днів, протягом яких буде розіграно 79 комплектів медалей.
Нещодавно в Мілані завершилась чергова зимова Олімпіада, а тепер регіон готується прийняти нову гучну спортивну подію. У березні в Італії відбудуться зимові Паралімпійські ігри-2026
Змагання зберуть на півночі Італії найкращих спортсменів із різними дефектами. Серед учасників Паралімпіади буде і збірна України, повідомляє 24 Канал.
До теми МПК пояснив, чому заборонив форму України з Кримом на Паралімпіаді-2026
Коли та де пройдуть Ігри?
На відміну від Олімпіади, зимові Паралімпійські ігри триватимуть коротше. Змагання триватимуть з 6 по 15 березня 2026 року, тобто лише 10 днів.
Вже традиційно місце проведення зимових Олімпіади та Паралімпіади в один рік збігається. Цього разу – так само, оскільки змагання проходитимуть на півночі Італії.
Базовим містом залишається Мілан. Також турніри будуть проходити у прилеглих регіонах Італії, зокрема у містечку Кортіна д'Ампеццо. Воно розташоване у 350 кілометрах від Мілана.
Звітні зимові Паралімпійські ігри будуть вже 14-ими за ліком в історії. На змаганнях очікують майже 700 параатлетів з 56-ти країн світу, які розіграють 79 комплектів медалей.
Як зняли санкції з Росії?
- Церемонія відкриття призначена на 6 березня та пройде у Вероні. На жаль, Україна і ще ряд країн вимушені бойкотувати цей захід через позицію Міжнародного паралімпійського комітету.
- Організація дозволила росіянам та білорусам брати участь у змаганнях під своєю національною символікою. Раніше МПК накладав санкції на країни-терористки через війну в Україні.
- На Паралімпіаді очікується семеро параатлетів з Росії та четверо – з Білорусі. Нашу ж команду представлять 35 спортсменів.
- Змагання включатимуть в себе гірськолижний спорт, біатлон, лижний спорт, хокей, сноубординг та керлінг. Церемонія закриття Ігор запланована на 15 березня в Кортіні д'Ампеццо.