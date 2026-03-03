Когда и где состоятся зимние Паралимпийские игры-2026

Недавно в Милане завершилась очередная зимняя Олимпиада, а теперь регион готовится принять новое громкое спортивное событие. В марте в Италии состоятся зимние Паралимпийские игры-2026

Соревнования соберут на севере Италии лучших спортсменов с различными дефектами. Среди участников Паралимпиады будет и сборная Украины, сообщает 24 Канал.

Когда и где пройдут Игры?

В отличие от Олимпиады, зимние Паралимпийские игры будут длиться короче. Соревнования будут продолжаться с 6 по 15 марта 2026 года, то есть всего 10 дней.

Уже традиционно место проведения зимних Олимпиады и Паралимпиады в один год совпадает. На этот раз – так же, поскольку соревнования будут проходить на севере Италии.

Базовым городом остается Милан. Также турниры будут проходить в близлежащих регионах Италии, в частности в городке Кортина д'Ампеццо. Он расположен в 350 километрах от Милана.

Отчетные зимние Паралимпийские игры будут уже 14-ыми по счету в истории. На соревнованиях ожидают почти 700 параатлетов из 56-ти стран мира, которые разыграют 79 комплектов медалей.

