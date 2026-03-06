Іран відмовився від участі у Паралімпійських іграх

Іран офіційно відмовився від участі у Паралімпіаді. На тлі ескалації на Близькому Сході під сумнівом опинився і виступ країни на чемпіонаті світу з футболу.

Іран не братиме участі у зимових Паралімпійських іграх-2026, які відбудуться в Італії. Про це повідомили на сайті Міжнародного паралімпійського комітету.

Дивіться також ФІФА в паніці: Іран може не поїхати на чемпіонат світу-2026 через війну

Чому Іран не виступить на Паралімпіаді-2026?

Причиною стала складна безпекова ситуація та проблеми з логістикою для спортсменів.

За словами представників МПК, іранська сторона пояснила рішення неможливістю гарантувати безпечну дорогу делегації на змагання. Через напружену ситуацію в регіоні виникли проблеми з перельотами та пересуванням спортсменів.

Загалом конфлікт на Близькому Сході вже вплинув на низку міжнародних спортивних подій. Деякі турніри були перенесені або скасовані, а участь спортсменів у великих змаганнях опинилася під загрозою через закриття повітряного простору та перебої з транспортом.

Хто мав представляти Іран на Паралімпійських іграх?

Попередньо мав взяти участь у Паралімпіаді лише один іранський спортсмен – лижник Абульфазл Хатібі Міанеї. Він був заявлений на чоловічий класичний спринт стоячи та інтервальний забіг класичним стилем на 10 кілометрів. Ці змагання відбудуться 10 та 11 березня.

Це справді розчарування для світового спорту, і особливо для Абульфазла, що він не може безпечно поїхати, щоб взяти участь у своїх третіх зимових Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіні 2026 року,

– заявив президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс.

Під питанням і участь Ірану на ЧС-2026