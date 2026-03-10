Україна несподівано вилетіла з топ-3 медального заліку Паралімпіади

Збірна України втратила місце у трійці медального заліку на зимових Паралімпійських іграх-2026. Наразі "синьо-жовті" опустилися на п'яту позицію.

Українська команда провела 10 березня без медалей, що позначилося на її позиціях у загальному заліку. Конкуренти скористалися шансом і посунули "синьо-жовтих" дещо вниз турнірної таблиці Паралімпіади, повідомляє 24 Канал.

Як змінився медальний залік Паралімпіади-2026?

Після кількох успішних днів на зимових Паралімпійських іграх-2026 українська збірна втратила місце серед трьох найкращих команд. Наразі наша команда опустилася на п'яту позицію.

Лідерство утримує Китай, тоді як на друге місце піднялася Австрія, яка вже має чотири золоті медалі.

Щільність результатів у верхній частині таблиці залишається високою, тому ситуація може змінитися вже після наступних стартів.

Україна раніше була серед лідерів

На старті зимових Паралімпійських ігор-2026 збірна України демонструвала потужні результати. Завдяки вдалим виступам у парабіатлоні та лижних дисциплінах "синьо-жовті" певний час перебували серед лідерів медального заліку.

Українські спортсмени регулярно піднімалися на подіуми, що дозволило команді навіть очолювати таблицю на початку змагань. Однак кілька днів без золотих медалей дали шанс конкурентам скоротити відставання і змінити розклад сил у загальному заліку.

