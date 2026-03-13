Перервали чотириденне "мовчання": Україна здобула 16-у медаль Паралімпіади-2026
- Україна здобула срібло та бронзу у чоловічому парабіатлоні на Паралімпіаді-2026, перервавши чотириденну серію без нагород.
- Олександр Казік та Анатолій Ковалевський стали призерами у спринті-персьюті, довівши загальну кількість медалей України на турнірі до 16.
Збірна України здобула одразу дві нагороди у чоловічому парабіатлоні на Паралімпійських іграх-2026. "Синьо-жовті" оформили подвійний подіум і принесли країні 16-ту медаль турніру.
Українські парабіатлоністи продовжують успішно виступати на Іграх у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. У чоловічій гонці спринту-персьюту в класі з порушенням зору Олександр Казік та Анатолій Ковалевський вибороли срібло та бронзу, перервавши кількаденну паузу без нагород, повідомляє 24 Канал.
Як українці виступили у чоловічому біатлоні?
Одразу четверо українців потрапили до топ-6 біатлонного спринту. Перемогу святкував представник Китаю.
- Спринт-персьют (чоловіки, з порушенням зору)
1. Юй Шуан (Китай) — 11:39.2 (0+0)
2. Олександр Казік (Україна) — 13.8 (0+1)
3. Анатолій Ковалевський (Україна) — 34.5 (0+0)
5. Ярослав Решетинський (Україна) — 1:27.8 (1+0)
6. Ігор Кравчук (Україна) — 1:33.5 (2+0)
Казік та Ковалевський здобули свої другі медалі на Іграх – Олександр у спринті був чемпіоном, Анатолій – бронзовим призером.
Медальні успіхи України на Паралімпіаді-2026
- 13 березня українські паралімпійці сумарно здобуди шість медалей, з яких чотири срібні та дві бронзові.
- Ірина Буй та Олександра Кононова завоювали срібло та бронзу біатлонного спринту-персьюту в класі стоячи на Паралімпіаді-2026.
- Парабіатлоніст Тарас Радь фінішував другим у гонці серед спортсменів класу сидячи. Григорій Вовчинський виборов срібну медаль у біатлонному спринті-персьюті класу стоячи, програвши лише 0,2 секунди переможцю.
- Таким чином, збірна України перервала чотириденну серію без нагород на Паралімпійських іграх-2026. Завдяки цьому результату українська команда довела свій медальний доробок на турнірі до 16 медалей.