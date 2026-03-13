Перервали чотириденне "мовчання": Україна здобула 16-у медаль Паралімпіади-2026

Збірна України здобула одразу дві нагороди у чоловічому парабіатлоні на Паралімпійських іграх-2026. "Синьо-жовті" оформили подвійний подіум і принесли країні 16-ту медаль турніру.

Українські парабіатлоністи продовжують успішно виступати на Іграх у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. У чоловічій гонці спринту-персьюту в класі з порушенням зору Олександр Казік та Анатолій Ковалевський вибороли срібло та бронзу, перервавши кількаденну паузу без нагород, повідомляє 24 Канал.

Як українці виступили у чоловічому біатлоні?

Одразу четверо українців потрапили до топ-6 біатлонного спринту. Перемогу святкував представник Китаю.

Спринт-персьют (чоловіки, з порушенням зору)

1. Юй Шуан (Китай) — 11:39.2 (0+0)

2. Олександр Казік (Україна) — 13.8 (0+1)

3. Анатолій Ковалевський (Україна) — 34.5 (0+0)

5. Ярослав Решетинський (Україна) — 1:27.8 (1+0)

6. Ігор Кравчук (Україна) — 1:33.5 (2+0)

Казік та Ковалевський здобули свої другі медалі на Іграх – Олександр у спринті був чемпіоном, Анатолій – бронзовим призером.

