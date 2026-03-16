Очільник Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс після завершення Зимових Ігор у Мілані і Кортіні висловив розчарування українцями. Посадовцю дошкулили скарги нашої команди на дискримінацію і утиски.

Чиновник звинуватив Паралімпійський комітет України у спробі "змістити фокус зі спорту на політику" в інтерв'ю Associated Press.

Що сказав президент МПК про Україну?

Парсонс висловив розчарування тим, що українська збірна прямо заявила про заангажованість організаторів Паралімпіади-2026 на користь росіян і обурливі випадки заборони використання українцями своїх національних символів.

Президент МПК цинічно додав, що він "дуже сильно співчуває" ситуації в Україні і "може лише уявити весь жах". Але при цьому підконтрольна йому організація нібито "має стежити за тим, щоб не порушувалися правила, навіть збірною України".

Парсонс похвалив "інші національні комітети", які не дали "відволікти себе від спорту". Посадовець вважає, що "спорт переміг".

Він також пояснив повернення росіян та білорусів на Паралімпійські ігри під власними прапорами та власними гімнами "інтересами паралімпійського руху".

Як організатори Паралімпіади дискримінували українців?