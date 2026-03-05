МПК "розчарований", що відкриття Паралімпіади бойкотують через Росію

Вже 14 країн заявили про бойкот церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026. У Міжнародному паралімпійському комітеті прокоментували реакцію держав та ситуацію, що склалася навколо події.

МПК висловив розчарування через бойкоти церемонії відкриття Паралімпійських ігор з боку деяких національних команд. Повідомляють РосЗМІ.

Як прокоментував МПК бойкот відкриття Паралімпіади?

За словами директора з комунікацій МПК Крейга Спенса, національні паралімпійські комітети не зобов'язані брати участь у церемонії відкриття, оскільки існує низка причин, через які делегації можуть бути відсутні.

Минулого року кілька національних паралімпійських комітетів повідомили МПК про свою неявку з причин, пов'язаних із результатами змагань – спортсмени у чотирьох із шести видів спорту мали виступати наступного ранку, починаючи з 9:30,

– заявив Спенс у коментарі російському агенству.

Що сказав МОК про перемир'я під час Паралімпіади?

Міжнародний олімпійський комітет заявив, що спорт повинен залишатися символом надії та єдності у світі, який переживає конфлікти, втрати та політичні суперечності.

Саме ідея мирного суперництва лежить в основі олімпійського руху та його головних принципів.

Як глобальна організація вони постійно працюють у складному політичному контексті. Під час кожних Олімпійських ігор МОК стикається з наслідками світових подій, однак його головна місія – зберігати глобальну спортивну платформу, яка об'єднує спортсменів незалежно від їхнього походження.

Водночас МОК, навіть маючи статус постійного спостерігача при ООН, не має механізмів для забезпечення виконання цієї резолюції. Це повністю в межах компетенції системи ООН,

– йдеться у заяві.

У зв'язку з цим МОК звернувся до держав-членів ООН із закликом підтримати спортсменів, які кваліфікувалися на Зимові Паралімпійські ігри 2026, та забезпечити їм безпечний шлях до місць проведення змагань у Мілан і Кортіна-д'Ампеццо, особливо для тих, хто може постраждати від сучасних конфліктів, інформує МОК.

Хто бойкотує відкриття Паралімпіади?