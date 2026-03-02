Не побачать своїх з прапором: МПК заборонив трансляцію Паралімпіади в Росії

Міжнародний паралімпійський комітет заборонив показ Ігор-2026 на території Росії. Водночас дозволив росіянам і білорусам виступати зі своїми прапорами.

Організація відмовила російським медіакомпаніям у правах на трансляцію Паралімпіади у своїй країні. Таке рішення у МПК пояснили регуляторними вимогами, повідомляє 24 Канал.

Чому ввели заборону?

Міжнародний паралімпійський комітет пояснив, що обмеження чинне лише для Паралімпіади 2026 року й пов'язане з новими правилами медіаправ, а не зі спортивними санкціями, інформує Матч ТВ.

Раніше МПК вже опинився у центрі скандалу через заборону на використання карти України в формі збірної на змаганнях, що спричинило критику з боку Києва і міжнародних партнерів.

Політика МПК і реакція світу

Попри заборону трансляції, російські та білоруські спортсмени допущені до участі у Паралімпійських іграх із повними національними символами.

Їхня присутність на Іграх викликала критику з боку України та ряду інших країн, які вже оголосили про бойкот церемонії відкриття через це рішення.

Українські спортсмени братимуть участь у змаганнях, але офіційні особи не відвідають церемонію відкриття на знак протесту проти повернення російської та білоруської символіки на міжнародній арені. Такі ж кроки розглядають і деякі країни ЄС.

Що відомо про допуск Росії та Білорусі на Паралімпіаду-2026?