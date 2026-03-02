Не побачать своїх з прапором: МПК заборонив трансляцію Паралімпіади в Росії
- Міжнародний паралімпійський комітет заборонив трансляцію Паралімпіади-2026 в Росії через нові правила медіаправ.
- Російським та білоруським спортсменам дозволено виступати зі своїми національними символами, що викликало критику з боку України та інших країн.
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив показ Ігор-2026 на території Росії. Водночас дозволив росіянам і білорусам виступати зі своїми прапорами.
Організація відмовила російським медіакомпаніям у правах на трансляцію Паралімпіади у своїй країні. Таке рішення у МПК пояснили регуляторними вимогами, повідомляє 24 Канал.
Чому ввели заборону?
Міжнародний паралімпійський комітет пояснив, що обмеження чинне лише для Паралімпіади 2026 року й пов'язане з новими правилами медіаправ, а не зі спортивними санкціями, інформує Матч ТВ.
Раніше МПК вже опинився у центрі скандалу через заборону на використання карти України в формі збірної на змаганнях, що спричинило критику з боку Києва і міжнародних партнерів.
Політика МПК і реакція світу
Попри заборону трансляції, російські та білоруські спортсмени допущені до участі у Паралімпійських іграх із повними національними символами.
Їхня присутність на Іграх викликала критику з боку України та ряду інших країн, які вже оголосили про бойкот церемонії відкриття через це рішення.
Українські спортсмени братимуть участь у змаганнях, але офіційні особи не відвідають церемонію відкриття на знак протесту проти повернення російської та білоруської символіки на міжнародній арені. Такі ж кроки розглядають і деякі країни ЄС.
Що відомо про допуск Росії та Білорусі на Паралімпіаду-2026?
- У 2022 році Росія та Білорусь були відсторонені від МПК через війну в Україні та порушення членських зобов'язань. Відновлення прав викликало критику багатьох країн, які вважають участь агресорів у спорті неприйнятною.
- Владислав Гераскевич засудив допуск росіян на Паралімпіаду-2026, наголосивши на ризику пропаганди через колишніх військових серед спортсменів.
- Депутат Жан Беленюк назвав це "заграванням з агресором", а міністр спорту Матвій Бідний зазначив, що російський паралімпійський рух використовується для героїзації учасників війни та поширення пропаганди.