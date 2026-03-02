Организация отказала российским медиакомпаниям в правах на трансляцию Паралимпиады в своей стране. Такое решение в МПК объяснили регуляторными требованиями, сообщает 24 Канал.
Почему ввели запрет?
Международный паралимпийский комитет объяснил, что ограничение действует только для Паралимпиады 2026 года и связано с новыми правилами медиаправ, а не со спортивными санкциями, информирует Матч ТВ.
Ранее МПК уже оказался в центре скандала из-за запрета на использование карты Украины в форме сборной на соревнованиях, что повлекло критику со стороны Киева и международных партнеров.
Политика МПК и реакция мира
Несмотря на запрет трансляции, российские и белорусские спортсмены допущены к участию в Паралимпийских играх с полными национальными символами.
Их присутствие на Играх вызвало критику со стороны Украины и ряда других стран, которые уже объявили о бойкоте церемонии открытия из-за этого решения.
Украинские спортсмены будут участвовать в соревнованиях, но официальные лица не посетят церемонию открытия в знак протеста против возвращения российской и белорусской символики на международной арене. Такие же шаги рассматривают и некоторые страны ЕС.
Что известно о допуске России и Беларуси на Паралимпиаду-2026?
- В 2022 году Россия и Беларусь были отстранены от МПК из-за войны в Украине и нарушения членских обязательств. Восстановление прав вызвало критику многих стран, которые считают участие агрессоров в спорте неприемлемым.
- Владислав Гераскевич осудил допуск россиян на Паралимпиаду-2026, отметив риск пропаганды через бывших военных среди спортсменов.
- Депутат Жан Беленюк назвал это "заигрыванием с агрессором", а министр спорта Матвей Бедный отметил, что российское паралимпийское движение используется для героизации участников войны и распространения пропаганды.