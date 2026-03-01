Легкоатлетка Комерфорд, бронзова призерка Паралімпіади-2024 і чемпіонка світу-2025 у бігу на 100 метрів, висловила розчарування через допуск росіян та білорусів на Паралімпійські ігри під національними прапорами. Цитує спортсменку Rte.ie.

Дивіться також Росія та Білорусь зривають Паралімпіаду-2026 – хто оголосив бойкот церемонії відкриття

Що сказала Орла Комерфорд про допуск росіян?

Ситуація її дійсно розчаровує, адже на Олімпійських іграх у Парижі цих спортсменів не було, і тоді змагання проходили легко, без їхньої присутності.

Комерфорд додала, що бачити їх на Паралімпійських іграх після цього також дуже розчаровує.

Вона висловила надію, що це не затьмарить досягнення інших спортсменів і їхні неймовірні виступи.

Комерфорд зазначила, що спорт і політику не слід розділяти.

Ми дійсно хочемо переконатися, що наш спорт чистий, що наш спорт справедливий, що ми не підтримуємо країни, які завдають шкоди іншим. Це щось, що є центральним у моїх власних переконаннях, а також у спорті. Люди кажуть, що спорт не є політичним, але спорт є політичним. Все є політичним,

– додала параспортсменка.

Які країни не будуть присутні на відкритті Паралімпіади-2026?

Церемонія відкриття Зимових Паралімпійських ігор‑2026 (6 березня, Верона, Італія) опинилася в центрі скандалу через рішення МОК дозволити спортсменам з Росії та Білорусі змагатися під національними прапорами та з гімнами.